Trump amenaza a Boston con quitarle el Mundial: «Su alcaldesa es de izquierda radical»

Estados Unidos ya se está preparando para su Mundial en 2026. Boston será una de las sedes de la Copa del Mundo, pero Donald Trump ha dejado caer cuando le preguntaron por los partidos en dicha sede que «podríamos retirarlos». El presidente ha criticado con dureza a su alcaldesa Michelle Wu, del Partido Demócrata, a quien llamó «inteligente», pero «de izquierda radical».

«Quiero a la gente de Boston y sé que las entradas para los partidos están agotadas, pero su alcaldesa no es buena», afirmó el presidente de Estados Unidos. Trump alega que está preocupado por la seguridad pública y por eso medita cambiar de sede los partidos de Boston. A principios del mes de octubre tuvo lugar una protesta violenta a favor de Palestina en el Boston Common, que terminó con numerosos arrestos y cuatro policías heridos.

Por ese motivo, Donald Trump sopesa sacar los partidos del Mundial de Boston, aunque ya estén todas las entradas vendidas. Cuando un periodista le preguntó por Wu, la alcaldesa de la ciudad, el presidente comentó que «es inteligente, pero es de izquierda radical, y se están apoderando de partes de Boston». «Si pensara que Boston está haciendo algo que va a causar condiciones de seguridad para la Copa del Mundo… haríamos eso», agregó.

Reporter: Are you going to try to work with the mayor of Boston? They have several world cup games. President Trump: We can take them away. I love the people of Boston. And I know the games are sold out, but the mayor is not good pic.twitter.com/a4xSLcabRR — Acyn (@Acyn) October 14, 2025

«Podríamos recuperarlos en dos segundos. Solo tiene que llamarnos. Iremos y los recuperaremos, pero tiene miedo porque cree que es políticamente perjudicial», dijo. Hasta siete partidos están programados en el Estadio Gillette, situado en Foxborough (Boston), pero el líder del Partido Republicano amenaza con llamar a su amigo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para quitarle los partidos del Mundial a Boston si la situación no mejora.

Trump amenaza con llamar a Infantino

«Si alguien está haciendo un mal trabajo y percibo que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: ‘Mudémonos a otra ubicación’, y lo harían. No le gustaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad», señaló Trump en el Despacho Oval durante una reunión con el presidente argentino, Javier Milei.

Trump ha citado con frecuencia el aumento de la delincuencia en ciudades gobernadas por demócratas, aunque análisis independientes muestran que los delitos violentos han disminuido en muchas de esas zonas.

El presidente estadounidense ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago y Washington, alegando el aumento de la delincuencia y las protestas contra las redadas de inmigración estadounidenses. Varios estados y ciudades han impugnado la medida ante los tribunales, alegando que viola su soberanía y sienta un peligroso precedente para el uso de la presión militar interna.