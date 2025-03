Las tremendas presiones a las que se enfrentaron Lamine Yamal y su familia para no jugar con España

Lamine Yamal es uno de los futbolistas del momento y uno de los grandes descubrimientos en este deporte en las últimas décadas. Todavía con 17 años, el jugador del Barcelona ya ha conquistado una Eurocopa con España, en la que fue una de las figuras principales en el equipo de Luis de la Fuente. Lamine Yamal eligió España antes que Marruecos, la otra selección con la que podía haber jugado encuentros oficiales, y ahora se han revelado presiones que sufrieron tanto él como su familia para que no jugara con España y sí con Marruecos.

Lo ha hecho Albert Luque, ex director deportivo de la Federación Española de Fútbol en la época de Luis Rubiales. El también ex jugador reveló la negociación que tuvo con el jugador y su familia para que decidieran jugar con la selección española, sabedores de que era un gran talento que debía ser aprovechado en el país donde nació, y no en el que nació su padre.

«No fue un caso fácil. Vino el seleccionador de Marruecos, el Gobierno de allí», explicó Albert Luque, poniendo de manifiesto todos los esfuerzos que desde Marruecos hicieron para que Lamine Yamal jugara con ellos. «Pero el jugador eligió España y la familia del futbolista del Barcelona tuvieron temores por esa decisión», continuó.

«El padre fue más complicado que la madre, me dice que en Marruecos lo van a matar. Es al que más le cuesta entrar en razón. Me dice unas cosas… que es mejor no decir nada», añadió Albert Luque en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena SER sobre el padre de Lamine Yamal. Sin embargo, el ex directivo de la RFEF sí detalló que la madre del futbolista fue más comprensiva, aunque reconoció que la mintió para convencerla.

«Es la persona en la que más se tiene que apoyar Lamine. Ella me hace una pregunta y yo no sé qué respuesta darle y le miento: ‘¿Quieres que vaya con la absoluta porque de verdad está preparado o porque no quieres que vaya con Marruecos? A nosotros nos gustaba que los jugadores pasaran por todas las categorías. Yo le dije ‘está preparadísimo. ¿Por Marruecos? Qué va’. Fue un poco la mentirijilla», explicó Albert Luque.