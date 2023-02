Todo lo que se sabe hasta ahora del formato de la Superliga

La Superliga sigue dando detalles sobre su modelo de competición, a la espera de la decisiva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que llegará en primavera y definirá el tablero de juego sobre el que continúa esta partida sobre el futuro del fútbol. Después de un proceso de consulta que comenzó en octubre y que ha llevado a la Superliga a contactar y escuchar la postura de medio centenar de clubes europeos, en A22 ya tienen un poco más claro cómo debe ser su proyecto.

«El diálogo con los clubes europeos debe continuar y va a continuar. Hemos salido con los brazos abiertos a su encuentro y ahora les estamos enseñando por dónde queremos ir. Estamos pendientes de las resoluciones judiciales en Europa y Madrid. Por ello, no podemos hacer un formato imaginario cuando las reglas del juego están a punto de ser publicadas. Queremos adaptar nuestra idea a cualquier resolución», aseguró Bernd Reichart durante un reducido encuentro con prensa en Madrid que contó con la presencia de OKDIARIO.

En A22 toman como referencia el nuevo modelo de la Liga de Campeones, que estrenará su nuevo formato a partir de la temporada 2024/25 con la ampliación de 32 a 36 clubes participantes. «El nuevo formato de la Champions no es la solución y no he encontrado a ningún gran aficionado de este llamado modelo suizo. Se seguirán jugando un gran numero de partidos sin consecuencias para el torneo», deslizó Reichart.

Entre 14 y 20 jornadas

Este nuevo formato de la Champions se estructura en torno a 17 partidos y 20 fechas. Después de dialogar con clubes de todas las ligas importantes de Europa, en la Superliga se han comprometido a diseñar una competición con un mínimo de 14 partidos y un máximo de 20. Queda por ver cómo quedarían agrupados ese mínimo de 60 y máximo de 80 clubes participantes que figuran en el proyecto.

«Ofreciendo partidos competitivos en distintos niveles y un torneo que enganche de la primera a la última jornada no tenemos por qué perder a una generación de aficionados al fútbol», reclamó Reichart, añadiendo que «el formato puede sufrir muchas variaciones todavía» y reiterando una vez más que será «una competición completamente abierta». «No me canso de repetirlo», agregó.