Tiger Woods confirma su relación con Vanessa Trump, ex nuera de Donald Trump

Después de semanas de rumores, Tiger Woods ha confirmado que mantiene una relación sentimental con Vanessa Trump, ex nuera del presidente estadounidense, tras publicar varias fotografías de ambos en su red social. El famoso golfista lo ha hecho público con varias imágenes de la pareja en las redes sociales, donde aparece con ella.

«El amor está en el aire y la vida es mejor contigo a mi lado», publicó el campeón de golf en su perfil de X, acompañado de dos fotografías de la pareja, en una de las cuales ambos se abrazan. «Esperamos con ansia nuestro viaje juntos. Por el momento, agradeceríamos privacidad para todos nuestros seres queridos», agregó el deportista.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI

— Tiger Woods (@TigerWoods) March 23, 2025