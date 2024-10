Tuchel es nuevo entrenador de Inglaterra y la prensa no tiene piedad: «Es un día negro…»

Se convierte en realidad lo que era un secreto a voces. Thomas Tuchel se recoge el testigo de Lee Carsley, técnico interino tras la salida de Gareth Souhtgate, y ya es nuevo seleccionador de Inglaterra. El alemán se convierte en el tercer técnuco extranjero de la historia de la selección inglesa tras el sueco Sven-Goran Eriksson (2001-2006) y Fabio Capello (2007-2012).

Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA, ya le ha dado la bienvenida: «Estamos encantados de haber contratado a Thomas Tuchel, uno de los mejores entrenadores del mundo. Desde que Gareth renunció, hemos trabajado con el grupo de candidatos, conociendo a varios entrenadores y evaluándolos en función de esos criterios. Thomas fue muy impresionante y se destacó por su amplia experiencia y su empuje».

Hasta hace unos días, el favorito en las quinielas y el nombre que más había sonado para el banquillo inglés era el de Pep Guardiola, cuyo contrato con el Manchester City finaliza el próximo 30 de junio. Sin embargo, las negociaciones que llegaron a buen puerto fueron las de la FA y Tuchel.

​«Estoy muy orgulloso de haber recibido el honor de liderar a la selección de Inglaterra. Hace tiempo que siento una conexión personal con el fútbol de este país, ya que me ha brindado algunos momentos increíbles. Tener la oportunidad de representar a Inglaterra es un gran privilegio. La oportunidad de trabajar con este grupo talentoso de jugadores es muy emocionante», ha asegurado el exentrenador de Mainz, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea y Bayern.

No se ha publicado la duración del contrato del técnico alemán, aunque llegará como mínimo al Mundial 2026, pero sí se conoce cómo será su incorporación al banquillo. No será de manera inmediata, sino progresiva. Hasta el 1 de enero de 2025 no tomará las riendas. Hasta entonces, Lee Carsley será el seleccionador. Dirigirá los partidos ante Grecia y República Checa del parón de noviembre antes de regresar a la sub21.

La llegada de Tuchel a Inglaterra no ha convencido a la prensa inglesa. La excéntrica personalidad del alemán y su planteamiento de juego, han sido objeto de feroces críticas. «Southgate no sería del agrado de todos, aunque dotó a nuestro equipo de una identidad y una razón para creer. Iba a los torneos con esperanza, llevó el orgullo de los ‘Three Lions’, era uno de nosotros. Ahora tenemos a Tuchel, un alemán con una cuestionable carrera y la FA corriendo como pollos sin cabeza», publica Daily Mail.

A la prensa inglesa no le convence que un entrenador extranjero tome las riendas de su selección. «¿Nadie ha aprendido de la actitud de Goran Eriksson o de Fabio Capello? ¿Y qué dice eso del sistema de entrenadores en Inglaterra? Íbamos a hacer una excepción con Guardiola, aunque ahora tenemos un entrenador que no nos debe nada y que pasará por cada partido con un gran cheque y sin conexión con nuestros aficionados. Es un día negro para el fútbol inglés», concluyen en su ataque.