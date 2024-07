Thiago Alcántara ha hecho oficial en la tarde de este lunes su retirada como futbolista profesional a sus 33 años. El centrocampista español quedó libre al acabar su contrato con el Liverpool el pasado 30 de junio y ha tomado la decisión de poner punto y final a su carrera deportiva. El canterano del Barcelona lo hizo oficial a través de sus redes sociales con un bonito mensaje al que adjuntó unas imágenes que repasan los momentos más icónicos de su trayectoria.

«Siempre estaré dispuesto a devolver lo que me han dado y agradezco el tiempo que lo he disfrutado. Gracias fútbol. Y a todos los que me acompañaron y me hicieron mejor jugador y persona en el camino. Nos vemos pronto, Thiago», escribió el ya ex futbolista, que publicó una fotografía con su hermano Raphinha en el Barça, otra con la selección española, una tercera con el Bayern de Múnich junto al trofeo de la Champions League y una última en su etapa con el Liverpool.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.

Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.

See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L

— Thiago Alcantara (@Thiago6) July 8, 2024