Ter Stegen desvela su mala relación con Messi en el Barcelona: «Las cosas no funcionaron…»

Marc-André ter Stegen reconoció que tuvo sus más y sus menos con Leo Messi. El alemán compartió que su relación con el argentino en el Barcelona no fue buena. Ambos compartieron vestuario durante unos años en el cuadro catalán, pero el «carácter especial» del ahora jugador del Inter Miami hizo que tuvieran algún roce y se vivieran momentos de cierta tensión.

«Hubo momentos en los que las cosas no funcionaron entre nosotros porque él estaba molesto conmigo y yo estaba molesto con él. Siempre he tenido mucho respeto por él y él a menudo también ha respetado mi opinión. Pero para nada enfadado, en el sentido de que se prolongó ni nada por el estilo. Nunca discutimos, como para decir que no nos llevábamos nada bien. Pero tuvimos nuestros momentos, y eso está bien», relató el portero, de 32 años.

El guardameta explicó que Messi tenía una forma muy especial de afrontar este tipo de situaciones. «Creo que Leo es probablemente el único jugador que, si quiere tirarte una pelota en la cara, puede hacerlo. Los demás probablemente dispararían a cualquier lado, pero él tiene la capacidad de dar en el blanco. Lo ha hecho varias veces. ¿De dónde salió ese enfado? Tendrás que preguntárselo a él. Si quiere hacerte quedar mal, podía», apuntó.

Pero al mismo tiempo elogió las capacidades del campeón del mundo con Argentina, quien ahora juega en el Inter de Miami de Estados Unidos. «Leo es simplemente un personaje impresionante en el campo, y juega con una ligereza que nunca se volverá a ver, estoy 100% seguro de ello. Tiene la habilidad: si quiere hacerte quedar mal, lo hace con tanta facilidad, y con un pase o un disparo que después dirás: ‘¡Eso fue imposible!’. Y lo he vivido muchas veces. Y por eso también me alegro de haberlo tenido siempre conmigo en los partidos y no en el otro bando», afirmó en el podcast Phrasenmäher.

«Messi obtiene motivación de muchas cosas de las que nosotros no obtenemos. Hemos tenido momentos en los que las cosas no funcionaron entre nosotros porque él estaba molesto conmigo y yo estaba molesto con él. Pero para nada enfadado, en el sentido de que se prolongó ni nada por el estilo. Nunca discutimos, como para decir que no nos llevábamos nada bien. Pero tuvimos nuestros momentos, y eso está bien. Estuvimos juntos en el vestuario mucho tiempo, y sin duda fue interesante tenerlo en el equipo y ver cómo lidera. Sea o no mi estilo, fue interesante verlo. Leo no es un bocazas; trabaja mucho con presencia y necesita decir relativamente poco, la verdad. Y cuando dice algo, todos escuchan. Y eso es lo que realmente quieres conseguir como capitán: que te escuchen y te sigan», apuntó.

Ter Stegen alaba a Messi y habla del triplete

Por otro lado, celebró el estado actual de forma y resultados del Barça de Hansi Flick, a quien alabó. «Se le da muy bien empatizar con la gente y sentir lo que les conmueve. A menudo encuentra las palabras adecuadas, a veces dice muy claramente lo que le molesta, pero siempre encuentra un buen equilibrio», destacó.

En cuanto a la posibilidad de celebrar otro triplete, como el que ganó en 2015, señaló que se puede ver que todo en el Barça es «muy armonioso». «Para mí ya es un fenómeno que no me extrañaría que se ocupara de llevar el brazalete de capitán. Marcará este club durante mucho tiempo», comentó sobre Pedri, a quien ve clave en el equipo.