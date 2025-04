Raphinha no se tomó nada bien el empate del Barcelona contra el Betis. El jugador brasileño salió muy enfadado del terreno de juego después de que el árbitro Gil Manzano decretase el final del partido. Varios compañeros y hasta el técnico Hansi Flick fueron a detener las protestas del extremo culé, quien se marchó hacia los vestuarios ostensiblemente mosqueado.

A su salida del terreno de juego, el carioca fue interceptado por su compañero y capitán Marc-André Ter Stegen. El alemán, lesionado de larga duración, le recriminó su comportamiento sobre el verde y Raphinha le respondió con un empujón. El portero, lejos de achantarse, se lo devolvió con mucha más fuerza y le metió en los vestuarios para asombro de los testigos.

Raphinha no se está tomando nada bien sus últimas suplencias tras partir desde el banquillo en los últimos tres partidos de Liga del Barcelona. El jugador sueña con ganar el Balón de Oro esta temporada, pero esta pérdida de protagonismo en favor de otros compañeros como Ferran Torres parece haberle puesto de los nervios.

Raphinha pushing his own teammate and the Betis players… imagine if it was 🤐pic.twitter.com/IRgVKJzD5g

