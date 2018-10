View this post on Instagram

Hoy es un día triste en Mallorca. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos por las graves inundaciones de San Llorenç. Tal y como hicimos ayer, volvemos a ofrecer hoy las habitaciones del @rafanadalsportscentre y de la @rafanadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento.