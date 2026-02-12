El temporal en Barcelona derriba un muro de la Ciudad Deportiva del Barça

La alerta roja por fuerte viento en Cataluña ha golpeado con dureza al Barcelona. Se llama Nils y es la última borrasca que se está dejando sentir notablemente en España. El temporal marítimo y las rachas de vientos de más de 100 kilómetros por hora han llevado a la Generalitat a suspender las clases y activar la alerta roja, pidiendo a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios. Entre los afectados por el temporal en Barcelona se encuentra el Barça, que ha visto como un muro de su Ciudad Deportiva caía este jueves, sin lamentar heridos.

Los fuertes vientos que han azotado Barcelona se han dejado sentir con vehemencia en las instalaciones del Barça, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde un muro que delimita la infraestructura ha cedido por el temporal, desplomándose. Por suerte no se encontraba en la zona ninguna persona, ni personal blaugrana ni ciudadanos, por lo que no tenido mayor consecuencia.

Concretamente ha sido el muro y la valla que delimitan las instalaciones donde entrena el Barcelona, la ubicada en Carrer Francesc Macià de Sant Joan Despí. Este muro separa el campo número de 3 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con el campo donde habitualmente se ejercita el primer equipo femenino culé.

Poco después, el Barcelona ha emitido un comunicado confirmando lo sucedido y señalando que no se han lamentado daños personales.

​»El FC Barcelona comunica que, a raíz del fuerte episodio de viento registrado en las últimas horas, la Ciudad Deportiva Joan Gamper ha sufrido daños estructurales con la caída de un tramo de muro y de una valla perimetral en la calle Francesc Macià, en el espacio comprendido entre el campo 3 y la zona de entrenamiento del primer equipo femenino», ha explicado el club en un breve comunicado.

Por suerte para todos, «no se ha registrado ningún daño personal» y «los equipos técnicos del club ya se han desplazado al lugar de los hechos para garantizar la seguridad del área afectada y realizar una primera valoración de los desperfectos». La caída del muro en la calle mencionada, Francesc Macià, ha ocasionado que corten el tráfico al paso de vehículos y también a transeúntes hasta nuevo aviso «por motivos estrictos de seguridad».

«Por este motivo, el Club informa a los medios y periodistas presentes en la zona de que serán invitados a desalojar el espacio: Por razones de seguridad. Para permitir que los operarios trabajen con normalidad. ​Para facilitar el inicio mañana de los trabajos de reparación. ​Agradecemos la comprensión y colaboración», concluye el Barcelona en su comunicado.