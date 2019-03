Javier Tebas está negociando derechos sobre los que la Liga no tiene plenas competencias. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la pluma del ex candidato a la presidencia Juan Luis Larrea, prorrogó el año pasado un Convenio de Coordinación entre Liga y Federación para la gestión de horarios, nombre de la competición y el balón del torneo.

El 30 de junio de 2019 finaliza ese acuerdo ese acuerdo y actualmente se está negociando un nuevo Convenio, pero como en toda negociación existe un tira y afloja en el que Tebas ha cruzado la línea roja. El presidente de la patronal de clubes no ha desmentido en la última semana –algunos sugieren que hasta podrían haber filtrado desde la propia Liga– acuerdos sobre derechos que no tiene firmados más allá esa fecha límite.

De hecho, la Liga habría llegado acuerdos específicos sobre el futuro del nombre de la competición prorrogando un acuerdo con el Banco Santander hasta 2021 y también sobre el nuevo balón del torneo, que pasaría a manos de Puma, tal y como informó el diario AS.

Esos presuntos acuerdos han resentido unas negociaciones que llevan semanas celebrándose, pero que, de momento, hasta la fecha han contado con la presencia del propio Tebas, pese a que Rubiales sí se ha dejado ver. En la Federación no dan crédito a que el presidente de la Liga esté permitiendo hacer este tipo de anuncios cuando fue él quien presentó al Consejo Superior de Deportes (CSD) un conflicto de competencias, dejando presuntamente congelados estos asuntos –la renovación con el Santander y Puma como balón de la competición– que ahora ha puesto en el candelero.

En todo este circo, ni María José Rienda ni el CSD parece que tengan intención de pronunciarse antes del próximo 28 de abril, fecha de las elecciones generales. Las cartas están sobre la mesa y los tres focos de conflicto también. Tebas podría estar firmando acuerdos en papel mojado. En la Federación no van a ceder ante las presiones de la Liga para seguir con un Convenio que podría cambiar el escenario del fútbol español.

Miguel Cardenal, ex presidente del CSD, le entregó las llaves del fútbol y del deporte español a Tebas con el Real Decreto de la venta centralizada de los derechos televisivos del fútbol en 2015. Cuatro años después, al presidente de la Liga no le salen las cosas como esperaba y veremos si este nuevo Convenio de Coordinación no es el inicio de una nueva era. Los aficionados lo agradecerán.