Tebas se frota las manos para llevar el Clásico al extranjero: «Se estudiaría si el Madrid lo autoriza»

Javier Tebas podría hacer realidad el sueño que lleva ansiando tanto tiempo, que no es otro que el de llevar un partido de Liga al extranjero. Y es que este lunes ha vuelto a surgir con fuerza la posibilidad de llevar el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona fuera de España si no pudiera jugarse en Montjuic o en el Camp Nou, todavía en obras.

Y es que la remodelación del nuevo estadio está obligando al conjunto catalán a disputar sus partidos en el Lluís Companys, pero el permiso de la entidad municipal que lo gestiona expira el 30 de abril, motivo por el cual el Barça ha solicitado una prórroga. Debido al gran retraso que hay en las obras del Camp Nou, la directiva que lidera Joan Laporta estaría valorando jugar el Clásico en otro país el fin de semana del 10-11 de mayo.

En caso de que esta opción se convierta en realidad, se trataría del primer encuentro de Liga que se jugaría fuera de España, aunque sería con prisas y mal organizado ante la falta de previsión azulgrana. También se estarían valorando estadios europeos en los que no haya partido ese fin de semana, aunque esta alternativa no ha sido trasladada aún ni a la Liga ni tampoco al Real Madrid.

De hecho, este fuerte rumor ha pillado por sorpresa hoy al mandamás de la Liga, quien mostró su parecer en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) a la que asistió: «A nosotros no nos ha comunicado nada y sé lo mismo que vosotros, lo que he podido leer y nada más. Se habla incluso de fuera de España y estas cosas. No sabemos nada».

Asimismo, Tebas ha aprovechado para recordar que cuando ha existido un problema de fuerza mayor en otros campos por obras «siempre han jugado equipos fuera de su estadio». Por otro lado, al ser preguntado el mandatario de la Liga sobre la posibilidad real de trasladar el Clásico a otro país, Tebas ha sido claro: «Tendría que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y estudiarlo se estudiaría».

Tebas ya intentó llevar la Liga a EEUU

El mandamás de la Liga fracasó en su día cuando intentó llevar fuera de España un partido de su Liga, en este caso el Barcelona-Atlético de Madrid del pasado 21 de diciembre Sin embargo, esta posibilidad ha vuelto a reactivarse en las últimas fechas.

Y es que la Liga de Tebas lleva trabajando desde hace tiempo para un partido de la competición doméstica se jugase fuera de España. En 2019 ya lo intentó también para que un Girona-Barça se jugase en Estados Unidos, pero no lo consiguió. Y eso que el mandatario de la Liga ya soñaba con ello, colocando el Hard Rock Stadium, sede del próximo Mundial del año 2026 y el campo en el que se jugó la final de la Copa América este verano, como recinto para que se disputara el Barça-Atlético.