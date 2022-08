Tebas consigue lo imposible: une a aficionados de Real Madrid y Barcelona

Javier Tebas sigue en el foco de la polémica y en esta ocasión todo tiene relación con la inscripción sobre la bocina para que Jules Koundé pueda debutar este domingo en Liga Santander contra el Valladolid. Finalmente, el el Barcelona ha realizado otra maniobra financiera para poder dar de alta al jugador y este ejercicio de ingeniería ha provocado las críticas de aficionados de Real Madrid y Barcelona. Unos claman porque el presidente de la Liga ha hecho otro ‘favor’ a los culés mientras que en la Ciudad Condal piensan que el central se podía haber inscrito antes.

Porque el caso Koundé ha traído mucha cola. El central se perdió las dos primeras jornadas de la Liga Santander porque su salario no tenía cabida en la maltrecha masa salarial del Barcelona y por ello el club culé se tenía que desprender de varios jugadores. Las ventas de Memphis y Aubameyang eran vitales para ellos pero pasaban los días y finalmente se informó que con la salida del gabonés rumbo al Chelsea se solucionaría el problema. Finalmente ni uno ni otro. Ambos siguen en Barcelona y el club culé ha podido inscribir a Koundé.

Y lógicamente, esto ha levantado una ola de críticas en una parte del fútbol español en el que se considera otro trato de favor de Tebas al Barcelona. Para que pueda debutar Koundé, según información que llega de la Ciudad Condal, Joan Laporta y el tesorero del club, Ferran Olivé, han tenido que avalar personalmente acogiéndose al artículo 92 de la Liga, que permite anticipar la consecución de ingresos o beneficios. Si en los próximos días no logran generar ahorros perderían ese dinero. Otras voces críticas también se han levantado para asegurar que al no tratarse de una SAD, el presidente culé tendría que haber pedido permiso a sus socios.

Enfado en Barcelona

En Barcelona también hay enfado con Javier Tebas. Desde el club culé se ha filtrado que los resultados de una auditoria elaborada por el club dejaban claro que sí había masa salarial para poder inscribir a Koundé y que la Liga no habría permitido jugar al central las dos primeras jornadas. Esto parece raro viendo la situación de ruina económica del conjunto culé unido al despilfarro cometido en verano pero aún así el patrón quiso dejar claro en las redes sociales que, antes de la última maniobra de Laporta, el Barcelona no podía dar de alta al ex del Sevilla.

Mucho se ha escrito y dicho sobre la inscripción de jugadores del @FCBarcelona_es, muchas fake news (auditores externos, )…@laliga y su órgano de control no ha modificado ninguna decisión anterior, decisiones que han sido ratificadas por todos los organismos competentes.🤫🤫 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 27, 2022

Aún así, y como apuntaban distintas informaciones, el Barcelona incluso se podría estar planteando denunciar a Javier Tebas en los próximos días. Y es que el patrón del fútbol español ha vuelto a conseguir lo imposible: unir a aficionados de Real Madrid y Barcelona. Hoy es el caso Koundé, mañana será otra cosa…