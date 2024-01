La Superliga ahora sí interesa a Javier Tebas, o al menos la lectura que hace de la sentencia europea del pasado mes de diciembre sobre la nueva competición europea que promueven Real Madrid y Barcelona. El presidente de la Liga está ahora a favor de la sentencia sobre la Superliga porque ésta beneficia en cierta medida a uno de los proyectos que tiene en marcha desde hace varios meses, la Asociación Europea de Clubes (UEC), que no está reconocida por la UEFA y que espera que esta sentencia suponga un antes y un después en su historia.

Desde el mes de abril, cuando se produjo el nacimiento de la Asociación Europea de Clubes, la UEC, de la que Javier Tebas es padrino, uno de los baluartes del proyecto, éste ha estado muy involucrado, poniéndola en el foco, aunque en todo este tiempo la UEFA no la ha reconocido, no tiene su respaldo, principalmente porque los estatutos del propio organismo europeo prohiben tal cosa. La única reconocida es la Asociación de Clubes Europeas (ECA), la cual preside en la actualidad Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain.

Ahora, tras la sentencia sobre la Superliga que hizo pública el pasado mes de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, favorable para los intereses de la competición que busca desbancar la tiranía de FIFA y UEFA, Javier Tebas ve también un rayo de luz para su UEC y que el organismo rector del fútbol europeo la apruebe. Así lo reconoce en una entrevista concedida a The Guardian.

«Creo que la sentencia del TJUE de diciembre abre el camino para que la UEC sea reconocida por la UEFA», decía en un primer momento Tebas, para explicar y contextualizar que la UEC es «una organización positiva, no está contra nadie; la UEFA tiene la posibilidad de reconocer una asociación que simplemente busca salvaguardar el bienestar del fútbol europeo».

«Es un apoyo a la UEFA y absolutamente en contra de modelos como la Superliga. No tiene sentido que lo niegues. La UEC no es un proyecto contra la ECA, eso es un error que comete la gente. Necesitan darse cuenta de que UEC está aquí para contribuir, no para restar, al panorama general», desarrollaba Tebas, que defendía que su organismo quiere sumar a los organismos ya vigentes, pese a que ahora mismo le den la espalda.

La UEC buscaba dotar de un organismo a los clubes europeos no representados por la ECA, como por ejemplo el Sevilla que se ha mostrado proactivo a ingresar en este organismo. Su objetivo no es otro que seducir a clubes profesionales que no forman parte de la máxima élite del continente. Cabe recordar también que la ECA y la UEFA mantienen un acuerdo hasta 2030, que la coloca como el único portavoz válido de los clubes europeos.

Por otro lado, Tebas aludía a otro aspecto controvertido, su defensa ante la FIFA de que esta amplíe el Mundial de Clubes hasta los 32 clubes. «Está en lo más alto de mi mente», explicaba el Javier Tebas, que añadía: «Mire la sentencia del TJCE. Se refería a la Superliga pero es totalmente aplicable a decisiones que toma la FIFA donde el proceso no es correcto: donde lo que aprueban es perjudicial para el ecosistema del fútbol. Esto es todo lo que puedo decir».