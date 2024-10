Szczesny entiende la decisión de Flick con la titularidad de Iñaki Peña: «No le ha dado motivos…»

Wojciech Szczesny ha sido uno de los fichajes más criticados de los últimos tiempos del Barcelona. El pasado polémico y su condición de fumador ha generado mucha polémica desde que saltó el interés en el guardameta polaco hace unas semanas, desde que Marc-André Ter Stegen se lesionó de gravedad. Desde que llegó, Szczesny ha entrado en dos convocatorias con el Barcelona pero todavía no ha tenido la oportunidad de saltar al campo, de tener minutos, algo que Hansi Flick le ha negado en favor de Iñaki Peña y que éste entiende perfectamente.

Ya fue rotundo, demostrando gran personalidad y a la vez un tanto díscolo, cuando afirmó que fumara o no, era una aspecto de su vida privada y seguiría haciéndolo si quisiera. Ahora, cuestionado por la falta de minutos en sus primeras semanas como jugador del Barcelona, Szczesny vuelve a tirar de sinceridad y explica que entiende que no juegue, que él en el lugar de Hansi Flick estaría tomando la misma decisión con Iñaki Peña, hasta ahora el titular tras la lesión de Ter Stegen.

«No le ha dado ningún motivo para dejarle en el banquillo», ha reconocido Wojciech Szczesny sobre cómo está actuando Iñaki Peña en estos primeros compases de su titularidad tras la baja de Ter Stegen, reflejando que no ha dado motivos para cambiarle por el momento: «Hemos hablado mucho. Ya le he dicho al míster que estoy al cien por cien, pero el equipo está funcionando bien. Si no está roto, no lo toques».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona)

Ha sido en un entrevista para Eleven Sport, donde Wojciech Szczesny, a pesar de sus ganas por debutar, entiende la decisiones de Hansi Flick hasta el momento con la portería: «Si me pusiera en el lugar de Flick, yo tampoco jugaría ahora. Tendré la oportunidad de jugar más adelante, pero el equipo está trabajando muy bien ahora mismo y eso es lo importante».

La de Szczesny le pareció la apuesta más lógica al Barcelona dentro del amplio catálogo de jugadores en paro y recientemente retirados que tenían encima de la mesa. Seguramente lo que no pensaba en Can Barça es la repercusión que tendrían sus aficiones extradeportivas y su repercusión con lo deportivo, Szczesny ha llegado con la polémica debajo del brazo, en este caso entre sus manos.

Si el rol de fumador no fuera suficiente losa para un deportista, ahora Wojciech Szczesny también reconoce que la cerveza es una de sus grandes bebidas. Entre risas, el polaco respondía estos días en una entrevista cuáles eran su comida y bebida favoritas, donde el portero polaco, lejos de apagar cualquier incendio, se encargó de avivarlo: «Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa».