Los Spurs anuncian que Popovich sufrió un «leve derrame cerebral» que le mantiene de baja

Los San Antonio Spurs han revelado la causa por la que Gregg Popovich ha tenido que dejar momentáneamente el equipo. La franquicia de la NBA ha dado a conocer que el legendario entrenador sufrió un «leve derrame cerebral» y que, hasta que no logre «una recuperación completa», no volverá a ejercer su labor. Asimismo, han afirmado que se espera que esa recuperación se dé, aunque no ponen fecha para su regreso.

Popovich, de 75 años, sufrió el derrame el pasado 2 de noviembre antes de un partido contra los Minnesota Timberwolves y dos días después se supo que dejaba el banquillo por un periodo indefinido debido a problemas de salud. En un comunicado, los Spurs informaron que Popovich sufrió el derrame en el Frost Bank Center, la cancha de la franquicia texana.

«Popovich, quien ya ha comenzado un programa de rehabilitación, se espera que logre una recuperación completa. En este momento, no se ha determinado un plazo para su regreso a las canchas», señala el equipo en el comunicado que ha publicado en sus redes.

Los Spurs pidieron «privacidad y espacio a la familia Popovich» durante este periodo. En su ausencia, ha asumido el banquillo de los Spurs de manera interina Mitch Johnson, que seguirá mientras que dure la ausencia del técnico principal.

Los Spurs dan el parte médico de Popovich

Considerado como uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto, Popovich es sinónimo de éxito, constancia y fidelidad a los Spurs, a los que ha dirigido de manera ininterrumpida desde la temporada 1996-1997. Popovich cambió por completo el ADN de la franquicia y llevó a los Spurs a ganar cinco anillos (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014).

La extraordinaria trayectoria en la NBA de Popovich está sobre todo ligada a un mito del baloncesto como Tim Duncan y también a otros jugadores excepcionales como David Robinson, Kawhi Leonard, Tony Parker o el argentino Manu Ginóbili. Desde el año pasado tiene la responsabilidad de modelar en los Spurs a un talento generacional como el francés Victor Wembanyama.

En su extensa carrera, figuran hitos como ser el entrenador con más victorias en la historia de la NBA, algo que consiguió en 2022. Fue también seleccionador de Estados Unidos durante tres años, desde 2018 hasta 2021, consiguiendo el oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020.