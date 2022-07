Alejandro García Cenzano (Madrid, 1995) es un rara avis dentro del mundo del tenis. Su originalidad, su visión de futuro y tener las cosas claras desde muy joven le permitieron darse cuenta de que su futuro podía caminar por unos derroteros diferentes a las del resto de promesas del tenis mundial. La exigencia, probablemente exagerada, de los Futures, le derivaron a probar en un papel de sparring en el que ha vivido grandes experiencias con tenistas de la talla de Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza y que le permiten, a sus 26 años, ser uno de los entrenadores de la flamante campeona de Wimbledon Junior, la norteamericana Liv Hovde.

Unos días después del mayor logro de su todavía corta carrera como entrenador, Alejandro atiende a OKDIARIO para relatar su historia, sus experiencias como ‘preparador’ de las estrellas y sus planes de futuro, en los que tiene la decisión tomada de compaginar los papeles de sparring y entrenador a tiempo parcial hasta que consiga dedicarse a ser coach de la WTA a tiempo completo.

Alejandro habla de su relación actual con Liv Hovde, que se proclamó con 16 años campeona de Wimbledon a sus órdenes. «Yo empecé con Liv para esta gira de hierba. Ella sólo había jugado una vez en hierba, con 13 años, y cada día se fue sintiendo mejor. Compite muy bien, tiene un don», asegura, orgulloso, un tenista madrileño que optó por una aventura complicada. «Ella tiene su entrenador allí, de toda la vida, estaba viajando sólo con la madre y necesitaban un entrenador. A través de los agentes me contactaron a mí», confirma, mostrando su notoriedad en el circuito WTA.

Esta presencia la ha conseguido gracias a su labor como sparring o rival en los entrenamientos de los mejores tenistas del mundo. «Yo empecé en el Mutua Madrid Open con 17 años y me gustó mucho la experiencia. Aunque los chicos también usan sobre todo para calentar o primeros entrenos, aunque menos que las mujeres. Me gustó la experiencia e intenté ir a torneos fuera», comenta Alejandro, quien a día de hoy compatibiliza el trabajo de sparring con el de entrenador.

Cenzano es técnico WTA, algo que siempre quiso, en parte por la complicación de hacerse un hueco en el circuito ATP. «Por mi experiencia me di cuenta de que es un circuito más cerrado. Tienes que ser ex jugador a nivel alto, todos los entrenadores han sido jugadores, no es que no me quiera dedicar a ello, pero es mas difícil entrar si no has sido una estrella como jugador», comenta a este periódico, confirmando que el femenino es un circuito «más abierto».

Experiencias con Nadal y Garbiñe

Como sparring, Alejandro está acostumbrado a entrenar con jugadores y jugadoras en los torneos, pero también en privado. Así ha conseguido fraguar una relación casi de amistad con Garbiñe Muguruza. «Es una relación muy muy buena. Me llevo muy bien con ella y ella con su equipo es un 10», confirma, sobre una tenista a la que considera «le hacen falta dos partidos», para volver a la zona noble del ranking.

Sin embargo, uno de los grandes momentos de la vida tenística de García Cenzano sucedió en 2017, en el Masters 1000 de Cincinnati, cuando pudo por primera vez entrenar junto a Rafa Nadal. «Estaba allí de sparring del torneo y yo tenía un horario de entrenamientos, pero cuando llego a la sala de jugadores me dicen que se cancelan mis entrenamientos y que sólo voy a entrenar con Nadal por la tarde», relata el multiusos del circuito.

«Imagínate, era un sueño pero también estaba bastante nervioso. La pista estaba llena, él normalmente no calienta media hora como otro jugador, calienta una hora, y qué decir de su intensidad. Estaba muy nervioso pero en el trato Rafa siempre es genial, de hecho en los torneos siempre me saluda» destaca Alejandro, muy agradecido al mejor tenista español de todos los tiempos.

El ‘benjamín’ de los entrenadores

Otra de las anécdotas que recuerda Alejandro fue uno de sus primeros trabajos como entrenador, con la paraguaya Verónica Cepede Royg, hace ahora cuatro años. «Eran mis primeros torneos como entrenador, yo tenía 22 años y ella 27», comenta con naturalidad un chico muy joven y que completa su paleta de empleo con clases particulares en el popular Club de Tenis Chamartín, en Madrid.

Cenzano invierte en su futuro, y si bien advierte de las complicaciones para subsistir como sparring, tiene claro su objetivo final y el proceso que lleva. «Vivir como tal de todo esto es complicado, pero yo lo hice con una visión de futuro y en esto estoy poco a poco. Hasta acabar siendo entrenador, que es el objetivo final. «Cada vez quiero hacer más semanas como entrenador, me veo totalmente capacitado. De momento seguiré algunas semanas con Liv, viajando con ella y poco a poco pensando también en proyectos», finaliza Alejandro, un auténtico superviviente que ha conseguido reinventarse para triunfar en el tenis.