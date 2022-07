El emotivo mensaje de un trabajador de Roland Garros a Rafa Nadal que se ha hecho viral

Si por algo destaca Rafa Nadal, además de por su calidad, es por ser una gran persona y muy humilde. Las imágenes en Wimbledon despidiéndose de todos y cada uno de los trabajadores del All England Tennis Club tras anunciar su retirada han dado la vuelta al mundo. El último en hacerse eco ha sido Arthur Delaye, un trabajador de Roland Garros, que ha alabado el comportamiento del español.

Este operario del Grand Slam parisino aprovechó la ocasión para revelar que lleva trabajando en Roland Garros desde 2018 y desde entonces ha coincidido en varias ocasiones con el tenista español. «Puedo decir que Rafa siempre es muy amable con el personal y se toma el tiempo de saludar a cada persona al final del torneo», comenzaba diciendo Delaye en un mensaje que enseguida se hizo viral.

«Amo a RAFA NADAL porque es un gran luchador en la cancha y la definición de humildad fuera de la cancha», añade el trabajador de Roland Garros. El tuit cuenta ya con 169 retuits, 10 tuits citados y casi 1.400 me gusta. Las redes se han llenado de vídeos confirmando la versión de Delaye. La actitud del ganador de 22 Grand Slam y su humildad nunca pasa desapercibida.

As worker in Roland Garros since 2018 I can say that Rafa is always so kind with the staff and he takes time to greet every single person at the end of the tournament.

I love RAFA NADAL because he is a great fighter and court and the definition of humility off court #Wimbledon https://t.co/aL5JJ7R6LZ

— Arthur Delaye 🇫🇷🇫🇷⭐️⭐️ (@ArthurDelaye) July 8, 2022