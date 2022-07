Así será la recuperación de Nadal tras su ‘exclusiva’ lesión

Rafael Nadal deberá permanecer unas semanas de baja debido a la rotura abdominal producida en Wimbledon y que le obligó a retirarse del torneo antes de disputar su semifinal con Nick Kyrgios. El tenista balear anunció una baja de entre tres y cuatro semanas por una dolencia desafortunada, que no le es ajena –ya la ha sufrido en más de una ocasión– y que gracias a su parón, no pondrá en peligro el asalto a uno de los grandes objetivos que quedan en su temporada: el US Open.

La rotura abdominal es una lesión compleja en los deportistas, pero frecuente en los tenistas. el doctor Vicente de la Varga, director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva (CAMDE), atiende a OKDIARIO para explicar las causas de la dolencia producida en Nadal, pero sobre todo las fases de recuperación que deberá seguir Rafa en pos de un regreso al 100% para la gira norteamericana de pista dura.

«Nadal sufre una rotura de la musculatura abdominal», comienza el doctor De la Varga, que especifica que es una lesión «vieja conocida de Nadal» y que «tiene la característica de que es casi exclusiva de tenistas de alto nivel», ya que se produce en el músculo recto del abdomen, el que «forma la tableta de chocolate», y en el lado contrario al brazo de golpeo, por debajo del nivel del ombligo. Justo ahí lucía Nadal un vendaje que hizo saltar las alarmas, en una zona que acabaría con el sueño del balear de conquistar Wimbledon por tercera vez en su carrera deportiva.

Nadal tiene una rotura de 7mm, un dato importante ya que, de haber participado en las semifinales ante Kyrgios, probablemente se hubiera abierto mucho más, complicando la recuperación y alargando el plazo para su vuelta. «La lesión se produce en el servicio, al echar el cuerpo hacia arriba y arquear el tronco, el abdominal se estira al máximo, para inmediatamente contraerse de forma brusca. Ahí es cuando se rompe y causa un pinchazo muy intenso, un dolor agudo incapacitante, pero solo en el movimiento del servicio», explica el director del CAMDE a este periódico.

El proceso de recuperación de Nadal

«El resto de los golpes se pueden realizar con normalidad, sobre todo por la parte de abajo», añade el doctor, dando una pista importante de lo que puede ser el periodo de recuperación de Rafa. Los primeros días tras la lesión y el diagnóstico requieren de reposo y frío local, para las primeras 72 horas. Una vez pasada una semana Nadal podría empezar a ejercitarse en pista. «A la semana puede entrenar con normalidad, evitando el servicio, el smash o las voleas altas», resalta Vicente de la Varga.

«A las dos semanas se pueden iniciar los movimientos con golpeos fantasma, sin pelota de por medio», destaca, como materia importante para seguir con la recuperación acostumbrando al cuerpo a los golpes, aunque sin la fuerza requerida y el impacto del golpeo con pelota. «Pasadas tres semanas podría empezar a sacar, mejor segundos servicios para no emplear toda la potencia», cuenta el doctor, que al mes activa la opción de realizar todo el juego, incluido el servicio, de forma normal, y así comenzar la puesta a punto definitiva de Nadal en busca de su próximo gran objetivo de la temporada: el US Open.