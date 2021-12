Que la Liga española ha perdido valor en los últimos años es una obviedad que pocos pueden negar, ni siquiera Javier Tebas, presidente de la patronal. Pero ante las dudas, para esos están los datos. Tan sólo dos futbolistas de competición nacional aparecen en el once más caro del mundo por los cinco con los que lidera esta particular clasificación la Premier League. Sólo Frenkie De Jong (Barça) y Jan Oblak (Atlético de Madrid) tienen el derecho a decir que son dos de los jugadores más cotizados del mundo en su posición.

La casa, como debe ser, se debe comenzar por sus cimientos. Ahí está la portería donde aparece el primer jugador que juega en la Liga Santander: Jan Oblak. El esloveno, jugador del Atlético de Madrid, es en estos momentos el portero más caro del mundo. No hay ninguno que aguante la cotización del colchonero, tasado por la web especializada Transfermarkt (y que usaremos de aquí en adelante) en 70 millones de euros. Ni Gianluigi Donnarumma (65M€), ni Thibaut Courtois (60M€), ni Alisson (60M€) y ni Marc-André Ter Stegen (55M€) igualan el valor del meta rojiblanco.

En la zaga no hay ni rastro de jugador de la Liga. Empezando por el lateral diestro, donde formaría Alexander-Arnold con un valor de 80 millones de euros. El jugador del Liverpool y la Premier League está por encima del resto de jugadores en su posición. Achraf (70M€), Joao Cancelo (60M€) o Reece James (55M€) no son competidores y de hecho ninguno procede tampoco de la Liga Santander. El que más se acerca es Sergiño Dest y tiene sólo un valor de mercado de 30 millones. No hay discusión tampoco en el perfil zurdo con Alphonso Davies del Bayern de Múnich y la Bundesliga, tasado en 70 millones de euros. Ferland Mendy, del Real Madrid, es el que más se aproxima con sus 50 kilos.

En el centro de la zaga aparecen Rúben Dias y Marquinhos, ambos con un valor de mercado de 75 millones de euros. Del Manchester City (Premier League) y Paris Saint Germain (Ligue 1) respectivamente, los centrales no tienen rival. Matthijs de Ligt (70M€, Juventus) o Raphael Varane (65M€, Manchester United) serían los reservas. Jules Koundé o Giménez serían los más próximos a aparecer de LaLiga, ambos con un valor de 60 millones.

En el centro del campo aparece el otro jugador de la Liga Santander. Frenkie de Jong y sus 90 millones de euros son válidos para ocupar un centro del campo que completarían Bruno Fernandes (Manchester United) y Kevin de Bruyne (Manchester City), ambos de la Premier, los otros dos medios que tienen el mismo valor. Otros centrocampistas como Phil Foden (85M€), Mason Mount (75M€) o Bernardo Silva (75M€) también proceden de la Premier League pero aquí hay cabida para otros de LaLiga y españoles como Pedri González y Marcos Llorente, ambos tasados en 80 millones.

En el tridente ofensivo tampoco hay dudas, los hombres del momento son Mohamed Salah (100M€), Kylian Mbappé (160M€) y Erling Haaland (150M€), los tres jugadores más caros del momento junto a Harry Kane (100M€) o Romelu Lukaku (100M€). El trío ofensivo más caro del momento proviene de la Premier League, la Ligue 1 y la Bundesliga, ni rastro de LaLiga. Los delanteros más caros del torneo español son en estos momentos Joao Félix y Mikel Oyarzabal, ambos tasados en 70 millones.

Así, el once más caro del mundo quedaría conformado así: Joan Oblak (LaLiga), Alexander-Arnold (Premier League), Rúben Dias (Premier League), Marquinhos (Ligue 1), Alphonse Davies (Bundesliga); Frenkie De Jong (LaLiga), Kevin de Bruyne (Premier League), Bruno Fernandes (Premier League); Mohamed Salah (Premier League), Kylian Mbappé (Ligue 1) y Erling Haaland (Bundesliga).

El reparto de las grandes ligas queda con cinco jugadores de la Premier League y dos para LaLiga, Ligue 1 y Bundesliga. Con la Serie A como única gran competición sin presencia en el once más caro del mundo.