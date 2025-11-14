Sinner sigue los pasos de Alcaraz: vence a Shelton y también se mete en semifinales invicto

Activa Sinner su versión más letal para rendir (6-3, 7-6) a Shelton, que ha remado hasta donde ha podido, y alcanzar así las semifinales de las ATP Finals, como Alcaraz. Lo hace liderando su grupo, como Alcaraz y tras contar todos su partidos por victorias, como Alcaraz. Ruge el Inalpi Arena, que antes del triunfo del ídolo local asistió a la coronación de Carlitos como número número del año mientras Jannik, esperando a saltar a pista, lo vio desde la barrera.

Ya no puede hacer nada más que prepararse para la carrera del año que viene. En lo que sí depende de él volvió a ser inquebrantable. No dio espacio alguno a Shelton y alcanzó por tercer año consecutivo, las semifinales del torneo y de manera invicta. El número 2 del mundo continúa con paso firme en la pista dura bajo techo.

Sinner firmó su quinto partido consecutivo en estas condiciones sin perder su servicio y aprovechó una rotura en el primer juego del partido y otra en el último del primer set para apuntárselo por 6-3, y comenzar así sacando en el segundo parcial. El jugador de San Cándido siguió muy firme con su servicio, acabó el partido con 11 saques directos y ninguna doble falta y, a pesar de que el americano sí que resistió durante esa segunda manga, el tie break mostró la diferencia que hay entre los dos tenistas.

El vigente campeón del torneo fue mejor también en esos puntos decisivos y ganó sumando tres puntos consecutivos en dos ocasiones. El partido era intrascendente, debido a que el transalpino ya estaba clasificado a semifinales como primero de grupo y Shelton ya se había despedido del torneo, tras perder sus dos primeros partidos. Sin embargo, el vigente campeón del Abierto de Australia y de Wimbledon no bajó el listón de exigencia y este sábado se enfrentará en semifinales al jugador australiano Álex de Miñaur (14.30 horas), para asegurar un puesto en la final del torneo.