Simeone se va a Italia con lo justo para afrontar mañana el debut en la Champions ante la Lazio, que viene de perder 3-1 en Turín ante la Juventus. Siguen de baja Soyuncu, Reinildo, De Paul, Koke, Memphis y el recién lesionado Lemar, lo que ha obligado a desplazar a cinco jugadores del filial: el portero Gomis, el central Kostis, los centrocampistas Cala y Guerrero y el delantero El Jebari. El equipo entrenará esta tarde en el Olímpico de Roma, escenario mañana del partido ante los de Maurizio Sarri, que suman tres derrotas y una sola victoria en la Serie A. La Lazio es, al paso por la cuarta jornada, el decimoquinto clasificado de la Liga italiana.

📋 Estos son los convocados por @Simeone para el primer duelo de Champions. pic.twitter.com/NquVWoOWxh — Atlético de Madrid (@Atleti) September 18, 2023

Tras el desastre mayúsculo del sábado en Valencia, en un encuentro que el propio Simeone calificó como «el más flojo» desde que él entrenador rojiblanco, el Atlético está obligado a dar un golpe sobre la mesa ante la Lazio. Caer por segunda temporada consecutiva en la fase de grupos sería un cataclismo deportivo y, sobre todo, económico. Un escenario que no quiere ni plantearse el club. El mensaje institucional es que lo de Mestalla fue un accidente y que la reacción va a llegar en esta semana en la que se juega Champions y el derbi ante el Real Madrid.

Simeone medita un cambio de sistema ante el evidente bajo momento de forma de alguno de sus futbolistas, especialmente Savic, que quedó muy marcado en Valencia. El problema es que no tiene mucho donde escoger y deberá tirar con lo que hay a la espera de que empiece a recuperar lesionados. Para mañana no puede contar con ninguno de ellos, pero se espera que Koke sí esté disponible ante el Real Madrid. El regreso del capitán es absolutamente imprescindible como demuestran los números. El equipo ha ganado sólo dos de los 10 últimos partidos en los que no ha estado el vallecano, aunque tampoco la racha que presenta el Atlético fuera de casa es para tirar cohetes, con una sola victoria de los siete últimos desplazamientos, el 0-7 ante el Rayo que fue un oasis en el desierto.