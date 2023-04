Koke no pudo jugar el partido estelar de este domingo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El capitán del equipo colchonero se caía de última hora del once del Cholo Simeone por unas molestias en los isquios, pero eso no le impidió vivir el encuentro como acostumbra y como representa a la perfección los valores del Atlético.

En unas imágenes de televisión, se puede ver como el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, desde el banquillo dice unas palabras algo polémicas: «Están comprados». No se sabe a quién se refería Koke, pero quizás pueda ser a los árbitros. El ‘6’ rojiblanco no pudo ayudar a sus compañeros en la derrota por 1-0 ante el líder de la competición, lo que le hizo estar más nervioso de lo habitual desde la banda.

Se puede ver en las imágenes de El día después de Movistar como el capitán colchonero está de pie en el banquillo y dice aquella afirmación sin dirigirse a nadie en concreto. Estas polémicas declaraciones llegan justo en un momento donde el Barcelona está inmerso en plena investigación por los pagos de más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros hasta 2018, José María Enríquez Negreira.