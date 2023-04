Simeone: «Nos marcaron en la única jugada de peligro»

Diego Pablo Simeone atendió a la prensa tras el encuentro para analizar la derrota del Atlético en el Camp Nou, un estadio maldito para el técnico argentino donde no sabe lo que es ganar. El técnico colchonero destacó el buen partido de los suyos y achacó la derrota a la falta de contundencia. Además, aseguró que el Barça les marcó en la única jugada de peligro que tuvieron en el primer tiempo.

Derrota

«Fue un buen partido. El primer tiempo jugamos el partido que queríamos jugar. Tuvimos situaciones importantes para marcar. No tuvimos la contundencia o la suerte necesaria como en la del travesaño de Griezmann. Ellos sí lo fueron en la primera que tuvieron y la marcaron. Buscamos opciones en la segunda parte. Las buscamos. Apareció un ida y vuelta en el que los dos tuvimos situaciones. Creo que en el primer tiempo usamos poco a Carrasco. En el segundo lo usamos más. Me gustó mucho cómo jugó el equipo, sabiendo que había que hacer. Jugando más el partido que queríamos que ellos. Creo que seguramente se merecen el título porque han hecho una temporada muy fuerte en Liga. Tuvimos ocasiones de gol clarísimas, de Rodrigo, de Antoine. No quiso entrar. Felicitaciones a los míos».

¿Hay fuera de juego en el gol?

«Fuera de juego no es. Uno lo pide por buscar algo en una jugada que la perdemos en salida. Encontraron el pase por dentro y Ferran terminó haciendo un buen gol en la única jugada de peligro».

«Parecía que el recorrido de la pelota había variado, pero no. Al final uno ya pide todo».

Koke

«Koke tuvo una sobrecarga en el entrenamiento de ayer y vamos a tener tres partidos seguidos y había riesgo de perderlo de acá al final porque ya no queda mucho. Elegimos a Axel, que también nos da lo quenos dio».