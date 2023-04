Sánchez Martínez y el VAR se comieron un claro penalti por mano de Busquets en el último minuto

El VAR volvió a perdonar al Barcelona tras una mano clara de Sergio Busquets dentro del área azulgrana en el minuto 90 que no fue revisada. Giménez remató de cabeza y la pelota dio en el brazo del capitán culé. Sánchez Martínez sobre el césped no la vio e Iglesias Villanueva en el VAR decidió no llamar al árbitro de campo para que la viese.

