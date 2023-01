Simeone: «¿Salidas? Estamos preparados para cualquier cosa»

El Atlético de Madrid vuelve a competir este próximo miércoles en la Copa del Rey donde tendrá que medirse al Levante en los octavos de final de la competición del KO. El entrenador argentino compareció ante los medios en rueda de prensa y se sintió seguro de solucionar los problemas que está teniendo el equipo esta temporada.

Falta de gol

«Venimos de hacer un buen partido y de generar ocasiones, que es lo que hay que hacer. Con tranquilidad y confianza los goles llegarán. Mañana nos enfrentaremos ante un rival que lo está haciendo extraordinariamente bien desde que llegó su entrenador y está en una posición ideal para regresar a Primera. Es un buen rival y un buen estadio y por eso debemos llevar el partido a donde podamos hacerle daño».

Compromiso

«Los veo con entusiasmo, tienen una gran ilusión con revertir esta situación que ya hemos contado que hasta el parón por el Mundial estaba siendo una temporada de regular a mala, pero que luego desde la vuelta estamos teniendo un rendimiento bueno. Esperemos seguir en este camino».

Expulsiones

«Son situaciones que hay que mejorar y las estamos tratando y hablando para mejorarlas».

Posibles salidas

«Estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Tenemos jugadores muy buenos y en el mercado siempre sale y entra gente, así que estamos preparados porque entendemos el juego en el que estamos. Personalmente ninguno me ha pedido salir».

VAR

«Sigo pensando lo mismo, no vi esa jugada y al no verla no puedo opinar mucho».

De Paul

«De Paul jugará mañana contra el Levante».

Rendimiento del equipo

«Considero que desde que volvimos del Mundial el equipo está jugando mejor y está en crecimiento continuo aunque no pudiera ganar contra el Barcelona y no fuera contundente ante el Almería, pero soy de buscar las cosas positivas y veo al equipo mejor y ojalá que podamos encontrar la contundencia necesaria para acompañar en lo que se necesita en el fútbol, que es ganar y hacer goles».