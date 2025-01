Simeone se rinde a Lenglet: «Nos hemos encontrado una persona maravillosa»

«Nos hemos encontrado a una persona maravillosa, consciente de sus virtudes y sus defectos, noble y trabajadora». Diego Pablo Simeone se ha rendido hoy al francés Clement Lenglet en la rueda de prensa previa al partido que el Atlético disputará mañana ante el Elche en el estadio Martínez Valero. «Tiene una personalidad muy importante y eso nos ayuda mucho, ojalá que siga en esta línea porque está compitiendo muy bien», agregó el entrenador argentino, que ha pedido a Carlos Bucero que negocie con el Barcelona la compra definitiva de los derechos del defensa, que hoy no ha podido entrenar, aunque no parece que vaya a tener problemas para jugar mañana.

Con Giménez todavía fuera de combate y Lenglet en el gimnasio, Simeone ha reclutado de nuevo a Kostis para completar el entrenamiento y es bastante probable que lo incluya en la convocatoria, que no será pública hasta mañana miércoles. «Me guio solamente por el objetivo que tenemos por delante que es el partido del Elche y en interpretar con los futbolistas que podemos competir para llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño a ellos», dijo sobre el rival, de quien agregó que «está trabajando muy bien en Segunda, que lleva 10 partidos sin caer derrotado y que tiene mucha confianza».

Simeone alabó también a los jugadores más veteranos de la plantilla, Koke, Azpilicueta y Witsel, de los que aseguró que «son grandísimos profesionales y eso es impagable para los entrenadores. Admiro a los tres y les añado a Griezmann porque entrenan como si fuesen chavales que tienen la ilusión de empezar a competir y eso se lo transmiten a los compañeros».

El Cholo habló igualmente de la situación de Sorloth, que no jugó ni un minuto ante Osasuna: «Cada vez que le ha tocado entrar desde el banquillo lo ha hecho fenomenal y cuando ha competido desde el inicio nos ha ayudado. Está dando todo lo que nosotros esperábamos de él y obviamente siempre queremos más».

Por último, tras no desvelar, como era de esperar, si introducirá o no cambios en la alineación, explicó sobre el estado actual del equipo que «los jugadores saben donde están, la conciencia de saber donde estás y saber cual es el camino que tenemos trazado todos pensando en lo colectivo y no en lo individual. Lo importante es la calidad de los minutos que cada uno de los futbolistas puedan ofrecerle al equipo».