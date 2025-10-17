Simeone: «No puedo hablar de Alemany porque le acabo de conocer»
"Todo el que venga a ayudar, bienvenido sea, le deseo lo mejor por el bien de todos"
"Almada puede jugar en muchas posiciones y tiene condiciones especiales"
"Osasuna nos ha creado siempre muchas dificultades en nuestro campo"
«No puedo hablar de Mateu Alemany porque le acabo de conocer», ha dicho el Cholo Simeone en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Osasuna en el Metropolitano, aunque ha dejado claro que «el que venga a ayudar, bienvenido sea. Le deseo lo mejor porque será el bien de todos». El técnico argentino ha asegurado que les espera un rival «duro», aunque ha mostrado su esperanza en que el equipo «pueda seguir progresando».
El entrenador rojiblanco ha dado muy pocas pistas sobre sus intenciones, aunque ha admitido que el hecho de no haber podido contar hasta hoy con todos los jugadores disponibles ha resultado un obstáculo: «Hemos hecho un buen trabajo, tanto aquí como en Libia, con los que se quedaron. Hoy por fin nos hemos juntado todos otra vez y hemos estado probando cosas que valoramos de cara al encuentro de mañana».
En cuanto a nombres propios, Simeone ha destacado la polivalencia de Thiago Almada y que recalcado que «son compatibles todos los futbolistas que tenemos. Thiago Almada puede jugar en muchas posiciones y para nosotros es importante porque es un futbolista con unas características muy especiales que nos vienen muy bien».
«Tenemos un plantel importante que fue construido pensando en lo que el equipo necesita. Poco a poco vamos encontrando nuestra mejor versión para responder bien dentro del campo y ojalá que mañana podamos hacer un partido importante ante un equipo como Osasuna que siempre nos ha creado muchas dificultades en nuestro campo. Esperamos hacernos fuertes en casa para seguir progresando», dijo para finalizar una muy breve rueda de prensa.
El Atlético arrasta la baja de Cardoso, además de la del sancionado Lenglet, pero ha recuperado al ya mencionado Almada y Simeone también puede contar si lo desea con Giménez en el centro de la defensa, lo que le da al entrenador un amplio abanico de altermativas.