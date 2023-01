Griezmann y diez más. El pequeño diablo es el todo. La luz colchonera. Indiscutible e insustituible debido a que Griezmann ya no es aquel falso extremo que sumaba goles tirando de intuición y de diagonales. Su evolución le ha llevado a ser el número ‘10’. Juega y hace jugar, el balón siempre pasa por él. Mandamás.

Quiso ser Messi en el Barça y allí no tenía ni privilegios ni balón. No le dieron bola, aunque esa tentativa le ha convertido en el Messi del Atleti. Clase inferior al astro, pero mismo concepto en la influencia en el juego colectivo. Marca los tiempos, elige dónde y cuándo, y ejerce de pívot soportando el peso del ataque. Simeone no tiene otro para darle sentido y clarividencia al siempre limitado discurso ofensivo de los colchoneros. Sin espacio, se atragantan. Mucho balón se les indigesta; en fin, para eso y para todo lo demás, Griezmann.

Ejerce de mediapunta; si hablamos de teoría, cinco metros por detrás del nueve. Vértice alto de un mediocampo de cuatro jugadores situados en rombo siendo Griezmann el más próximo al portero rival. Si nos vamos al fútbol real, una vez que pita el árbitro, el francés va y viene, no se detiene como la canción. Recibe, toca y se mueve, no deja en ningún momento de rastrear los espacios libres y de generar confusión en los defensores ya que consigue que ninguno le marque. Siempre solo. Sin balón, sublime.

El sol del Atlético

Griezmann es el sol. La oscuridad sigue siendo el sistema defensivo. Cinco defensas más cuatro medios porque Griezmann corre; además, un delantero que se faja con los centrales. Pese a ello, agujero en el carril zurdo y no fortaleza en el diestro. Por fuera, dudas y espacios para el rival y, por dentro; en el alma del equipo, la continua búsqueda del espíritu y la capacidad de afrontamiento como la del último glorioso.