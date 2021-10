A sus 44 años, Shakira sigue sin pasar de moda. Más bien lo contrario. La mujer de Piqué y madre de sus dos hijos continúa siendo un auténtico reclamo en todos los sentidos, musicalmente y también en cuanto a notoriedad y repercusión en medios y redes sociales. Lo demuestra la última portada que ha protagonizado en Cosmopolitan.

La conocida revista ha elegido a la artista para que aparezca en su portada y también en un amplio reportaje interior en el que incluyen varias sugerentes fotos de una Shakira que se desmelena y posa como casi nunca se le había visto hacerlo, en ropa interior y con posturas que han revolucionado a sus millones de seguidores.

Una Shakira que habla abiertamente de sus nuevas aficiones, como el surf o la filosofía: «¿Filósofo favorito? Sócrates, por supuesto. Creo que hacer preguntas es la forma más ingeniosa de descubrir la verdad, si es que hay algo de verdad en las cosas. Puede haber muchas verdades, como las dos caras de una moneda. A menudo trato de aplicar eso a la educación de mis hijos. Soy una mamá tigre y una mamá helicóptero y todas estas mamás diferentes».

Y reconoce que necesita a veces apartarse del mundo de la música: «Hay artistas que siempre necesitan multitud. Yo no necesito eso. Me gusta desaparecer por un tiempo y ser simplemente una persona. El atuendo que más les gusta a mis hijos es mi pijama. Me alegra que no recuerden a su madre como la gran estrella del pop en el escenario cubierta de purpurina». Y habla claro de la Super Bowl de 2020: «JLo y yo tuvimos una gran responsabilidad y oportunidad de representar a todas las diferentes minorías a través de nuestra actuación. En mi caso, también quería rendir homenaje a mi cultura de Oriente Medio. Siento que lo hicimos. No fue un espectáculo fácil de montar. Había mucho trabajo detrás, mucho estrés. Pero fue uno de los más destacados de mi carrera. Realmente pensé que era una gran oportunidad para hacer una declaración contundente sobre la parte importante del tejido estadounidense que es la comunidad latina. Una oportunidad que no podíamos dejar pasar».