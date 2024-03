Shakira ha vuelto a visitar The Tonight Show de Jimmy Fallon para presentar su disco Las mujeres ya no lloran. La cantante colombiana ha aprovechado su presencia en uno de los programas más vistos del mundo para volver a arremeter contra Gerard Piqué pese a que parecía haber enterrado el hacha de guerra.

«Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad», comenzaba Shakira refiriéndose a lo que supuso para su carrera su relación con el ex jugador catalán, por quien se mudó a Barcelona para formar una familia.

. @shakira performs “Puntería” off her brand new album Las Mujeres Ya No Lloran!

En el espacio de la televisión estadounidense, la cantante de Barranquilla ha justificado también el título escogido para este álbum: «Ahora les toca llorar a los hombres. Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres».

«Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar», apuntaba una empoderada Shakira, insistiendo en que su trabajo es su mejor terapia para recuperarse tras su separación: «Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis».

La colombiana habló también sobre sus dos hijos con Piqué, Milan y Sasha, que deseaban acompañarla en el programa: «Me dijeron que te dijera hola. Les encantas. Te adoran. Me decían que por favor te saludara. ¿Acróstico? Yo escribí el tema para ellos. Ya sabes que ellos muchas veces vienen al estudio conmigo, así que en una de las sesiones escucharon la canción, sabían que era para ellos, y empezaron a cantarla en el micrófono. Me dijeron que la canción era increíble y quisieron estar conmigo en el álbum, así que la grabamos. Después también quisieron salir en el videoclip. Y ahora están pidiendo los royalties».

«Es que están ahorrando, ambos tienen una hucha y están ahorrando, porque quieren comprarse un coche cuando sean mayores. Yo les he dicho que no les voy a comprar un coche. Si queréis tener un coche o un móvil tendréis que ganároslo vosotros. Entonces me dice que cuando llegan los royalties, que tienen que ahorrar para el coche», añade.

“No one is supposed to tell a she-wolf how to lick her wounds… Now women decide when to cry, how to cry, and until when.”

-@shakira explains the meaning behind Las Mujeres Ya No Lloran. #FallonTonight #LMYNL pic.twitter.com/sttIZ8k6AK

— The Tonight Show (@FallonTonight) March 26, 2024