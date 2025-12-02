El Sevilla condena el lanzamiento de objetos contra jugadores del Betis que detuvo el derbi

El Sevilla ha emitido este martes un comunicado oficial a través de todos sus canales condenando el lanzamiento de objetos que se produjo desde la grada de Gol Norte del Sánchez Pizjuán contra jugadores del Betis durante el derbi sevillano disputado el pasado domingo. El partido estuvo detenido durante 19 minutos y corrió el riesgo de suspenderse de manera definitiva. El cuadro hispalense se expone a una multa y a un posible cierre parcial del estadio en Liga.

Munuera Montero detuvo el derbi entre Sevilla y Betis en el Sánchez Pizjuán en el minuto 88 el pasado domingo de partido por lanzamiento de varias botellas desde la grada de Gol Norte sobre el área verdiblanca. El ambiente estaba muy caliente con el resultado de 0-2 a favor de los de Pellegrini. El colegiado andaluz no se lo pensó. Paró el partido, los jugadores no le hicieron caso, y como la grada no se calmaba, obligó a todos a que se marcharan a los vestuarios.

Fue bochornoso todo lo que pasó en el tramo final del derbi sevillano. El partido estaba sentenciado, ganaba 0-2 el Betis con goles de Fornals y Altimira. La grada estaba caliente y empezaron a llover algunos objetos desde la grada. Munuera se acercó al delegado avisó de que si volví a ocurrir pararía el partido.

Comunicado del Sevilla

El Sevilla FC quiere comunicar, sobre los hechos acaecidos el pasado domingo que motivaron la suspensión momentánea del partido ante el Real Betis, que: