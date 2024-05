Sevilla-Barcelona: el último adiós de Xavi Hernández

Noche de despedidas en el Ramón Sánchez Pizjuán. No sólo la de Xavi Hernández, sino también la de Quique Sánchez Flores, que dirá adiós al Sevilla tras el último partido de la Liga EA Sports poniendo el telón a una temporada dominada de cabo a rabo por el Real Madrid. Sevilla y Barcelona se dan cita este domingo a las 21:00 horas en Nervión en un encuentro sin importancia e intranscendente más allá de los adioses de los dos entrenadores españoles.

Porque el fútbol será lo de menos esta noche en Sevilla. La última jornada será así en los 10 encuentros de Primera División, pues la competición llegó a esta jornada 38 con todo decidido, salvo los trofeos individuales. Pero hablando de este Sevilla-Barcelona, lo importante son las despedidas, especialmente la de Xavi Hernández, que ha sido la más mediática y la más sonada. Todo ello formando parte de un circo mediático comandado por un Joan Laporta que ha cambiado de opinión exactamente en un mes.

Y es que el 24 de abril anunció que Xavi Hernández seguía como entrenador del Barcelona la próxima temporada. Y fue el 24 de mayo cuando el guión daba un giro de 180 grados y el club azulgrana emitía un comunicado informando que el técnico español ponía fin a sus dos años y medio como técnico del primer equipo. Cosas que sólo pasan en ‘can Barça’.

Pero Xavi, más allá de reproches -pues tendría mucho que reprochar por el gravísimo trato recibido estos meses- sólo se dedicó a agradecer al barcelonimo el apoyo que ha recibido estos dos años y medio como entrenador del Barcelona. Habrá hecho las cosas mejor o peor como entrenador, pero su despedida ha sido intachable, a la altura de su leyenda como jugador del conjunto azulgrana.

«Estoy bien, han sido días complicados. Tengo la conciencia tranquila, estoy orgulloso, contento… Son dos años y medios, no ha sido fácil, sabíamos que era una época complicada. No ha sido una etapa fácil por la situación que vive el club. Siempre hemos sido hombres de club. En general, contentos, porque se ha hecho un buen trabajo, a pesar de que este año no han salido las cosas como queríamos. La experiencia ha sido espectacular y el aprendizaje tremendo. Trataremos de disfrutar mañana en el último partido», dijo el todavía entrenador del Barcelona.

Quique también dirá adiós

Quique Sánchez Flores también dirá adiós al Sevilla. El conjunto hispalense, y él mismo, lo anunció el pasado fin de semana en una mañana convulso sobre el futuro de Jesús Navas. El entrenador español cogió las riendas del equipo cuando coqueteaba con el descenso en diciembre y poco tardó en cambiar el rumbo del equipo, que logró la permanencia sin problemas e incluso llegó a soñar con los puestos europeos.

Después de conseguir el objetivo, ambas partes acordaron no seguir juntos en el proyecto, y Quique dirá adiós al Sevilla este domingo cuando el árbitro pite el final del encuentro. El entrenador español quiso hablar de ello en rueda de prensa este viernes. «Me da pena no haber pasado por el Sevilla en otro momento de la historia. Pero la historia continúa», comentó.

«Me voy muy feliz de mi etapa en el Sevilla. Espero que me recuerden como una persona trabajadora, buena gente, que se ha dejado la piel y ha aparcado su vida en esta etapa de su vida, porque es lo que he hecho. He arrinconado mi vida para esta tarea. Y que me recuerden como una persona que tuvo el valor de venir a una etapa muy compleja y con muchas dudas», añadió Quique antes del Sevilla-Barcelona en un discurso demostrando sus grandes valores como entrenador, pero también como persona.