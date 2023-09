Bienvenidos a la segunda vida de Saúl Ñíguez, a la resurrección de un futbolista que estuvo en lo más alto del podio, pero que también vivió un prolongado descenso a los infiernos que ha durado más de tres años. Autor de dos asistencias ante el Real Madrid, ha recuperado su mejor versión y vuelve a ser un jugador muy importante para Simeone. Ante el eterno rival jugó su partido 300 en Primera División, 266 con la camiseta del Atlético de Madrid y 34 con la del Rayo Vallecano, equipo en el que jugó cedido la temporada 13-14. Cerca de cumplir 29 años está todavía a tiempo de recuperar el terreno perdido.

300 partidos ya.

Este día no podía ser mejor.

Gracias a todos 🫶🏽 https://t.co/Xx3dMnflqf — Saúl Ñiguez (@saulniguez) September 24, 2023

Saúl ha habitado en las dos caras de la luna durante una carrera profesional que arrancó con sólo 17 años en 2011 y que le ha llevado a acumular 384 partidos oficiales con el Atlético de Madrid. Esta temporada dará el salto al cuarto centenar, cifra a la que han llegado sólo nueve futbolistas en la historia del club -Oblak será el décimo el próximo fin de semana ante el Cádiz-, pero podría estar mucho más arriba de no haber entrado en un bache que no sólo le apartó del once inicial, sino que le llevó a una cesión al Chelsea que tampoco aprovechó.

El futbolista ilicitano, que durante años formó con Koke una pareja que pareció indestructible en el medio centro, empezó a mostrar brotes verdes en la recta final de la pasada temporada marcando tres goles y aumentando una prestaciones que habían disminuido sensiblemente, pero ha sido en el arranque de esta temporada cuando mejor se le ha visto, sobre todo a partir del encuentro ante el Rayo en Vallecas.

Su partido de ayer ante el Real Madrid fue la mejor demostración de que ha vuelto el Saúl que se ganó por derecho propio un puesto en la selección. Dos de los tres goles del Atlético salieron de sus botas y su aportación como interior izquierdo fue una de las bases sobre las que se sustentó el triunfo del equipo de Simeone. Dado que Lemar, que es su competencia más directa, va a estar entre cuatro y cinco meses fuera del equipo, tiene tiempo de sobra para afianzarse como titular. No es ni mucho menos demasiado tarde para él y el Cholo está encantado de haberle recuperado. Fue de los pocos que nunca dejó de creer en él. Tampoco en esto se equivocaba.