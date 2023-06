Santi Denia no «fichará» en la absoluta

Santi Denia ya ha formado su grupo para disputar el Europeo sub-21 que comienza en menos de 20 días. De los 27 que ha convocado en esta lista, 23 de ellos son los mismos de marzo, por lo que la continuidad marca una lista donde las ausencias de Eric García o Ansu Fati volvieron a llamar la atención. El seleccionador sub-21 anunció que son jugadores con dinámica de absoluta y que se ha llegado a un acuerdo de no contar con ellos.

La selección española sub-21 es sin duda alguna una de las favoritas para llevarse el Europeo de este verano. El objetivo es salir campeón y para ello Santi Denia se ha rodeado de un grupo de jugadores en los que confía plenamente. Los mismos de marzo tienen pinta que serán los mismos que defiendan la camiseta de la selección en el Europeo.

Pero también es evidente que este equipo con jugadores como Ansu Fati, Ferran Torres, Eric García, Nico Williams, Yeremy Pino o incluso Gavi, podría ser más poderoso de lo que ya es. Todos podrían jugar por edad. Pero tanto Denia como la Federación han cerrado la puerta, en la rueda de prensa de este viernes, a los jugadores en edad sub-21 que están o han estado en dinámica absoluta.

Santi Denia fue preguntado, incluso, si algún jugador ha rechazado ir con la sub-21 y esto contestó el seleccionador: «Cada caso se ha tratado de manera individual. Todo se ha consensuado con la dirección deportiva y con Luis de la Fuente. Obteniendo información, hay que tomar decisiones. Pero no voy a desvelar las conversaciones privadas. Estamos encantados con esta lista de 27».

Nico Williams y Yeremy Pino a la absoluta

El caso de Nico Williams y Yeremy Pino parecía diferente. Ambos disputarán finalmente la Nations League con la absoluta, pero existían posibilidades reales de que «doblaran» y disputasen también el Europeo sub-21 con Santi Denia. De hecho, el extremo del Villarreal fue convocado por el técnico albaceteño en marzo, pero terminó subiendo con la absoluta por una lesión. También está el caso de Guillamón, que está convocado con la sub-21, a pesar de disputar el Mundial con la absoluta.

«Todo está hablado. Ellos están centrados en la absoluta. Lo normal es que de estos 27 jugadores salgan los 23 del Europeo. Estamos encantados con el equipo que hemos hecho. Lo más importante ahora es Luis de la Fuente y la Nations League», afirmó Santi Denia sobre Yeremy y Nico Williams. No parece que ninguno de los dos vaya a disputar el Europeo.

La clave la desveló Santi Denia cuando fue preguntado por Ansu Fati, pero metiendo varios nombres más en el mismo saco sin nombrar. La dirección deportiva de la RFEF, junto a Luis de la Fuente y Santi Denia, han llegado a un acuerdo para que los jugadores en dinámica de absoluta no ‘bajen’ con la sub-21. Así lo explicó el albaceteño: «Desde noviembre del 2019 no ha jugado un partido con la sub-21. Pasaron a dinámica de absoluta. No te voy a dar más nombres porque no están, pero los tenéis todos en la cabeza. Consideramos que están ya en dinámica de absoluta. Llevan cuatro años sin venir. El acuerdo al que se ha llegado es que son dinámica de absoluta».