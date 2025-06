Santi Cazorla hace de Melendi cantando el famoso ‘Volveremos’ para enloquecer a la afición del Oviedo

Santi Cazorla es el gran héroe del Real Oviedo. El veterano jugador de 40 años volvió al club de su ciudad y de su corazón con el sueño de devolverlo a Primera División, y lo ha conseguido siendo fundamental sobre el terreno de juego y también fuera de él, a nivel de vestuario con su experiencia y su liderazgo. Este sábado vivió uno de los días más felices de su vida, y además de liderar al Oviedo en el césped también lo hizo en la celebración posterior del ascenso.

Y es que Cazorla le hizo la competencia a su amigo Melendi, otro carbayón ilustre como Fernando Alonso. El futbolista decidió coger el micrófono en el Carlos Tartiere y cantar el famoso Volveremos, el himno que hizo el compositor asturiano al club de sus amores, el Real Oviedo. El jugador no dudó en empezar a entonar el «Me he cortado y mi sangre sale azul. Desde el día en que mi padre me llevó al Carlos Tartiere. Volveremos a primera división…». Obviamente, la afición no dudó en seguir a su capitán, que entonó bastante bien y seguro que emocionó al propio Melendi

La letra de Volveremos

Me he cortado y mi sangre sale azul

Desde el día en que mi padre

Me llevó al Carlos Tartiere

Volveremos a Primera división

Porque nos lo merecemos

El equipo y su afición

Volveremos, volveremos

Volveré a corear tu nombre

¡Hala, Oviedo, Real Oviedo!

Tu gente nunca se esconde

No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir

Te llevamos en el corazón y es tan duro verte así

¡Hala, Oviedo!, con pasión

¡Hala, Oviedo!, con cojones

Nosotros ponemos el corazón

He soñado que volvían a nacer

Corazones carbayones

Con el orgullo de ser

Del color, del color de mi niñez

Del color de nuestra vida

Azul que nos vio crecer

Volveremos, volveremos

Volveré a corear tu nombre

¡Hala, Oviedo, Real Oviedo!

Tu gente nunca se esconde

No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir

Te llevamos en el corazón y es tan duro verte así

¡Hala, Oviedo!, con pasión

¡Hala, Oviedo!, con cojones

Nosotros ponemos el corazón

Volveremos, volveremos

Volveré a corear tu nombre

¡Hala, Oviedo, Real Oviedo!

Tu gente nunca se esconde

No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir

Te llevamos en el corazón y es tan duro verte así

¡Hala, Oviedo!, con pasión

¡Hala, Oviedo!, con cojones

Nosotros ponemos el corazón

No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir

Te llevamos en el corazón y es tan duro verte así

¡Hala, Oviedo!, con pasión

¡Hala, Oviedo!, con cojones

Nosotros ponemos el corazón