Los comisarios de MotoGP se han puesto serios con las sanciones para evitar más muertes. En los últimos cinco meses han perdido la vida tres pilotos adolescentes: Jason Dupasquier, Hugo Millán y Dean Berta Viñales. Desde MotoGP quieren intentar acabar con estas tragedias y han mandado un mensaje a través de Denis Öncü. El piloto otomano ha recibido una de las mayores sanciones de la historia del motociclismo tras el múltiple accidente causado en el GP de Las Américas, con Alcoba, Migno y Pedro Acosta implicados.

Öncü ha sido sancionado con dos grandes premios sin correr, es decir que no estará ni en el Gran Premio de la Emilia Romaña ni en el del Algarve. Los comisarios no han tenido piedad a la hora de imponer el castigo al turco. Ni el hecho de que fuera a disculparse con Alcoba tras la carrera ha sido tenido en cuenta para reducirle la sanción. Mantiene el quinto puesto puesto que la clasificación se basó en las posiciones tras la primera bandera roja por el incidente de Salac, y esto sucedió en la segunda carrera.

El accidente fue bastante duro. En la segunda vuelta, Deniz se cruzó en la recta y Jeremy Alcoba, que no pudo evitarle, le tocó por detrás en la recta y se fue al suelo. El piloto catalán del Gresini Racing, que iba sexto en ese momento, se quedó tendido en mitad de pista. Migno y Acosta venían por detrás e impactaron contra su Honda. Los dos salieron volando, pero milagrosamente no les pasó nada y todos salieron ilesos.

Según indica el comunicado emitido por los comisarios, Öncu «provocó un accidente cruzándose en la trayectoria de otro piloto en la recta que une las curvas 11 y 12». Por ello le han impuesto la dura sanción de no poder correr ni en Misano ni en Portimao, por lo que el turco no volverá a competir hasta la última prueba de la temporada en Cheste.

«Fue una caída casi mortal»

Tras lo ocurrido, Alcoba contaba asustado en los micrófonos de DAZN qué había sentido al chocar contra el 53 y salir disparado. «En ese momento, pues justo me he cagado encima porque me ha venido a la cabeza lo que ha pasado estos meses. Sabía que iba sexto, tenía muchas motos detrás y me he asustado. Me dije: «Es que me puede pasar de todo». Por suerte estamos los tres bien y no ha pasado nada».

Andrea Migno se pronunciaba con un discurso en la línea del de Alcoba: «Fue una caída casi mortal. No tiene que pasar algo más para que se cambien cosas. Es muy peligroso correr así. Por suerte, sólo tengo miedo por la caída, pero pudo ir peor». Acosta, por su parte, se lo tomó de otra manera y reconoce que ya estaba preparado para volver a salir a la pista.

«Ya me había cambiado el mono para salir a otra carrera. Esto se olvida rápidamente. Podía haber sido peor», comentó para luego explicar lo que el vio desde su posición: «Vi que Alcoba hacía algo raro con el cuerpo, pero yo tenía a otros pilotos delante. Me he encontrado la moto delante, son cosas que pasan».

En MotoGP avalan la sanción

Mientras, en MotoGP daban su visto bueno al castigo impuesto por los jueces. «Fue un momento de susto. Fue la acción de un piloto la que generó todo esto. Cambió la trayectoria en la recta. Es una sanción muy fuerte. No era su intención, pero tienen que ir en esta dirección si quieres acabar con estas acciones. Es la forma de pararlas, sobre todo, en las categorías pequeñas», aseveraba Marc Márquez.

Quartararo y Bagnaia también apoyaban el castigo al turco. «No puedes cambiar la trayectoria en la recta. No era su intención generar algo así. En carrera, tenemos que tener sanciones así de grandes», comentó el francés mientras que el italiano se ponía todavía más serio: «No es la primera vez que alguien hace esto. Rodrigo lo hizo en Barcelona, pero por suerte no pasó nada. Estamos viendo muchas acciones extrañas. Es una suerte que no pasara nada. Es positivo que haya recibido esta tipo de penalización, es el único modo de inducir a un cambio, pero tienen que hacer algo más».