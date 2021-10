Los pilotos de MotoGP están consternados por la muerte de Dean Berta Viñales. De hecho, su primo Maverick no correrá el gran premio. Lo intentó hasta el final pero, como es lógico, no se vio con fuerzas para hacerlo y se volvió a España. Toda la parrilla se reunió en el paddock del circuito de Las Américas para guardar un minuto de silencio en memoria del piloto fallecido el pasado sábado en Jerez durante la carrera de la clase Supersport300 de Superbikes.

Todos coinciden en un mismo mensaje: «Algo hay que cambiar». Así de rotundo se mostraba Jack Miller al hablar del fallecimiento del joven piloto de 15 años. Su primo Maverick viajó a Austin pero al llegar se dio media vuelta y volvió a España porque no se veía capaz de salir a la pista después de lo ocurrido, decisión que han entendido todos sus compañeros en la parrilla. El propio Marc Márquez reconocía que él habría hecho lo mismo y aprovechó para mandar un mensaje a su familia: «Para mí, es una decisión normal. Yo habría tomado la misma decisión. La respetamos. Quiero darlo todo mi apoyo a Maverick y a toda la familia Viñales porque los conozco. Es duro, un duro varapalo».

«Cuando pasa una tragedia como esta, veo que todos lo sienten mucho. Todos estamos juntos y eso es bonito. Nos puede pasar a cualquiera. Entiendo que Maverick no se sienta bien para venir. La decisión de Aprilia es bonita. Los pilotos apreciamos esto. Sólo espero que no pase de nuevo», explicaba Joan Mir. Por su parte, Álex Rins, vecino suyo en Andorra, comentaba que «es muy duro. Conocí a Dean un día entrenando con Maverick en un circuito en Girona. Es el riesgo de nuestro deporte. No piensas en eso cuando regalas una moto. Entiendo perfectamente a Maverick, es muy difícil».

«Ojalá mis hijos jueguen al tenis»

El compañero de Maverick en Aprilia, su amigo Aleix Espargaró, declaró que no quiere que sus hijos sean pilotos: «Estaré solo en Austin. Por supuesto, entiendo y respeto la decisión de Maverick. Respeto al máximo la decisión de Aprilia. No digo lo de los hijos por los tres fallecidos. Lo digo porque es un deporte de riesgo. Yo ya sufrí mucho en mi carrera, mi hermano está aquí… No quiero, tampoco, que hagan otros deportes de riesgo. Como padre, quiero protegerlos al máximo. Ojalá jueguen al tenis».

Tras el fallecimiento de Dean Berta han surgido muchas dudas sobre qué hacer para reducir estos accidentes. Algunos creen que no deberían dejarles competir tan jóvenes. Pero el mayor de los Espargaró va más allá y afirma que tiene «muchas ideas. Quiero hablar con Dorna. Ellos están trabajando duro y no será fácil. La edad es una. También se pueden hacer más cosas para evitar contactos. Como con la electrónica, con ella podemos parar las motos si hay un accidente. En el Mundial, usamos el airbag, pero en el FIM CEV, no y eso no me gusta».

Aleix va más allá y lanza una propuesta: «No es por los 16 en el Mundial. En el circuito de Barcelona puedes correr con 12 años con una Moto4, que es parecida a una Moto3, y eso es peor. La escuela de minimotos es buena. Igual pueden estar más tiempo ahí, la velocidad es menor. Ahora todos quieren ir a circuitos grandes antes que a los kártings con las minimotos, pero ahí se puede aprender igual o más. No hay una sola idea. Con la edad mayor te aseguras que tengan más conocimientos».

Los pilotos de Suzuki, Mir y Rins daban otra propuesta. «La solución, ¿motos más potentes? Pero con niños de 15 años es más peligroso. Se ve que en las categorías pequeñas los pilotos van muy juntos, por el rebufo. Si no eres tan rápido, puedes suplir ese segundo con el rebufo», dice el vigente campeón del mundo de MotoGP, mientras su compañero reconoce que «quizá al poner más potencia las motos vayan menos juntas». Ideas no faltan, sólo queda buscar la mejor solución.