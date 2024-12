Sale a la luz un vídeo de Guardiola encarándose con un aficionado del Liverpool tras la derrota en Anfield

Tiempos de zozobra sacuden al Manchester City en general y Guardiola en particular. Desde hace semanas el rostro del técnico español copa las portadas de los periódicos mancunianos. La caída libre de su equipo, una sola victoria y seis derrotas en los últimos ocho partidos, es el motivo. La peor racha de resultados del Pep entrenador deja a su equipo a nueve puntos del líder, el Liverpool y eliminado de la Copa de la Liga inglesa.

El hundimiento del City ha sido frenado con el balsámico triunfo sobre el Nottingham Forest, curiosamente coincidente en tiempo y forma con el regreso de Kevin de Bruyne. El punto álgido del desplome mancuniano se produjo en Anfield, ante el Liverpool. Ese día el City y Guardiola entraron en barrena.

Se impuso el equipo de Slot y Pep perdió los nervios cuando le cantaron desde la grada «serás despedido al amanecer». El técnico español respondió dibujando un seis con sus manos por sus seis títulos de Premier League ganadas. Ahora, cinco días después de aquella derrota, se ha filtrado un vídeo de Guardiola encarándose con un aficionado tras el partido en Anfield.

En él se ve al entrenador español fuera de sí. Escucha un comentario del hincha, mientras va caminando, y se gira con vehemencia hacia él. Lo detiene uno de sus acompañantes de un forzoso tirón para, posteriormente, alejarlo de la escena mientras Guardiola le dirige unas palabras. Es la última escena de un Pep que ha estado superado por siete partidos torcidos de su equipo.

Guardiola fuera de sí

«A lo mejor tienen razón y me tienen que despedir con los resultados que estamos teniendo. Ahora en todos los estadios me quieren despedir. Excepto en Brighton. Pero no me lo esperaba en Anfield. Además, con 1-0 no lo han hecho. A lo mejor podríamos haberlo hecho nosotros en el pasado. Ahora es ser ventajista. No me esperaba eso de la afición del Liverpool. Pero no pasa nada, forma parte del juego y lo acepto. Hemos tenido batallas increíbles entre nosotros», zanjó Pep.