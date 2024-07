Sale a la luz la identidad de la misteriosa novia de Lamine Yamal

Lamine Yamal está en boca de todos. El joven jugador cumple 17 años en plena Eurocopa, lejos de la que podría ser su novia. Y es que en las redes sociales varias cuentas han ido atando cabos hasta dar con la supuesta pareja del futbolista del Barcelona, que está siendo clave para España y que quiere poner la guinda al torneo ganando la final a Inglaterra y levantando el título el próximo domingo en Berlín.

La joven se llama Alex Padilla y es una estudiante de Barcelona. Curiosamente, ella es una de las únicas dos personas a las que Lamine Yamal sigue en su perfil oficial de Tiktok. Todavía nadie ha podido dar con su cuenta en Instagram, pero todo apunta a que ambos mantienen una relación. Otra de las pruebas sería un vídeo que hay circulando por las redes sociales en el que el padre de Lamine Yamal celebra un gol frente a Francia en la grada y a su lado parece estar Alex Padilla.

Además, uno de los que ha sacado a la luz el posible noviazgo entre el joven futbolista y Alex Padilla ha sido Javi Hoyos, a cuyo vídeo contando la historia ella misma ha dado un like, lo que él interpreta como una confirmación de todo lo que se está contando. En cualquier caso, ni Lamine Yamal ni ella se han pronunciado al respecto hasta el momento y probablemente no lo hagan en un futuro cercano.

🚨🇪🇸 Understand 16 y/o Lamine Yamal’s rumoured girlfriend is Alex Padilla, a Barcelona-based student.

Alex attended Spain’s matches during the #EURO2024 in the company of Lamine’s family.

Since the links emerged between the pair, her TikTok followers has exploded to over 100K+ pic.twitter.com/j5OWMKSwJD

