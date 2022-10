Carlos Sainz no se ha mostrado plenamente satisfecho con su tercera posición en el Gran Premio de Singapur, decimocuarto podio de su carrera en la Fórmula 1. El piloto español explicó que nunca estuvo plenamente a gusto con su coche y que eso le privó de pelear por la victoria con Sergio Pérez y Charles Leclerc.

Sensación agridulce

«Ha sido una carrera muy dura. Nunca he encontrado el ritmo y eso no me ha permitido plantar batalla a los dos primeros. He tenido problemas con la parte trasera del coche. Al final, cuando corres en unas condiciones así te tienes que conformar con el tercer lugar. Lo bueno es que no he cometido ningún error, he podido terminar la carrera siendo rápido en la parte final. Es un buen resultado para el equipo, pero también es una pena no conseguir la victoria».

Pista mojada

«Pensábamos que la pista se iba a secar más rápido, ha sido de locos. Seguíamos haciendo vuelvas y la línea seca nunca aparecía. Había zonas donde el coche seguía patinando mucho. Habrá que recordarlo de cara al futuro cuando volvamos aquí porque esta pista es única en ese aspecto».