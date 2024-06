Sainz: «La F1 es un deporte muy político y ya no creo a la gente al principio de las negociaciones»

Carlos Sainz ha confirmado que se ha dado un tiempo más largo del que se preveía para tomar una decisión sobre su futuro en la Fórmula 1. El anuncio de su nuevo equipo no se espera esta semana, ni posiblemente la siguiente, ya que el Mundial ha cogido velocidad de crucero con tres fines de semana seguidos de motor: España, Austria y Silverstone. En su llegada al Red Bull Ring en Spielberg, el madrileño comunicó a los medios de comunicación que sigue paciente respecto a este asunto y que su trayectoria le ha enseñado a no fiarse de las propuestas iniciales de las escuderías.

Hace unos días el todavía piloto de Ferrari dijo que todos los equipos con, al menos, un asiento libre, le habían puesto una oferta encima de la mesa. Los dos destinos más factibles son Williams, el cual se daba por hecho hasta ahora, y Alpine, que ha emergido con fuerza desde el regreso de Flavio Briatore. Todo esto sin olvidar que Mercedes aún no ha confirmado el ascenso de Kimi Andrea Antonelli y el enfado de Red Bull con el recién renovado Checo Pérez, al que una caída al segundo escalón en el campeonato de constructores podría condenarle.

Sainz, que en una primera instancia quería dejar liquidado este tema antes de sus vacaciones de verano, podría darse todavía más tiempo. Lo que está claro es que en este «triplete de carreras», como él cataloga, no tomará esta «decisión tan «importante» en su «vida». «Nada cambia, sinceramente es cuestión de tener todas las opciones delante y sentarme tranquilamente con mi equipo cuando no estemos en un triplete de carreras como ahora para tomar una decisión muy importante en mi vida», explicó el piloto.

«Obviamente, hay buenas opciones para mí y quiero tomar la decisión correcta sin prisas o sin tener esa sensación de que una vez que tome la decisión, tal vez debí esperar y ver más opciones con un poco más de calma. No quiero tener prisa y quiero darme el tiempo necesario, sabiendo que cuanto antes mejor», dijo, recordando sus palabras de hace unos meses con el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari aún candente.

Sainz saca una enseñanza de todo esto

Luego, entró a valorar el aprendizaje que ha extraído de esta temporada en la que ha compaginado su carrera en el Gran Circo con el ajetreo de barajar distintas opciones, todas ellas alentadoras para quien las propone: «Bueno, antes que nada, la situación en la que me he encontrado este año me ha hecho aprender mucho sobre la F1 en general. Hablar con los equipos me ha demostrado lo duro que es este deporte y lo poco que a veces hay que creer en lo que la gente dice al principio de las negociaciones y, sobre todo, también confiar en muy poca gente en la batalla, porque es realmente un deporte muy político».

«Hay muchas partes involucradas y he entendido que es un deporte muy duro en ese sentido. He aprendido mucho sobre en qué posición se encuentran los equipos a los que potencialmente me mudaré el próximo año. He profundizado mucho en el estado en el que se encuentran y su situación. Y sí, probablemente también me ha hecho comprender mejor cómo es cada equipo y dónde se encuentra», analizó.

Además, zanjó el asunto diciendo que aquellos que dan por hecho su acuerdo con uno u otro equipo son sólamente los medios de comunicación: «No, nunca he comentado los rumores sobre si estaba cerca o no de uno u equipo, por lo que son conclusiones de ustedes o de los diferentes medios». Lo cierto es que en todo este tiempo Sainz nunca se ha pronunciado sobre ninguna escudería que no sea la suya, Ferrari.