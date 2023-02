Rubiales: «Tebas es el mayor embajador de la Superliga»

Luis Rubiales quiso dejar claro que el mayor aliado de la Superliga es el presidente de la Liga, Javier Tebas. El máximo dirigente de la Federación Española de Fútbol señaló que hay que cambiar el formato de la liga española para evitar la quiebra y admitió que la distancia con la Premier League es cada vez más insalvable.

«El mayor embajador de la Superliga es Javier Tebas porque está haciendo que los grandes se planteen cosas que antes no lo hacían», dijo Rubiales sobre las continuas manifestaciones del presidente de la Liga contra la nueva competición impulsada por Real Madrid y Barcelona.

El presidente de la RFEF tendió la mano a Tebas para encontrar una solución a medio plazo para la evidente decadencia de la competición española. «La Liga se está empobreciendo y hay que buscar soluciones. La Liga se está vendiendo por menos dinero y hay que hacer algo. Sigo pensando que habría que cambiar el formato. Nuestro formato no lleva aparejado una disminución de equipos, pero sí habría más emoción. Quizá unos Play-Offs podría cambiarlo todo. La gente cambia y se requiere una mayor emoción. Lo digo con humildad y no queremos convertirnos en gurús. Le hemos dado la vuelta a nuestras competiciones y le ofrecemos esto», aseveró.

Por otra parte, Rubiales no tuvo más remedio que admitir la realidad creciente de la Premier League. «Las cifras están bajando y los números son los que son. La Liga inglesa se nos despega cada vez más. Todo el talento que sale de aquí va a Inglaterra. Se está perdiendo eso y hay que hacer algo», añadió.

«La Kings League certifica el problema que hay en la Liga. Es algo entretenido, divertido y deberemos revisar las cosas. Se ha sobreexpuesto la Liga porque hay demasiado partidos televisados en diversas franjas. Hay que buscar la incertidumbre. Se hizo una operación nefasta para los clubes durante la pandemia con esta operación de CVC. Es calamitosa económicamente y es ilegal», comentó.

Además, Luis Rubiales no ocultó su descontento por el resultado del mundo y admitió que «el resultado fue decepcionante». Además, el presidente de la Federación comentó que su relación con el ex seleccionador Luis Enrique «es magnífica», pese a que no se cumplieron las expectativas en Qatar. «Luis de la Fuente era la decisión más natural», sentenció.

Defensa de la Supercopa

Rubiales volvió a explicar la decisión de llevar la Supercopa de España fuera de nuestra fronteras. «Es un momento en que nos interesa exportar mucho nuestro fútbol y teníamos que estar en Arabia Esos 20 millones que van a los fútbol modestos van muy bien para ellos porque muchos habrían desaparecido. Muchos clubes de primera división me pidieron quitarla», puntualizó.

Esa Supercopa en Arabia ha abierto las puertas a mejorar las opciones para organizar el Mundial de fútbol de 2030. «Hay que tomárselo como un reto el hecho de intentar ganar el Mundial. Vamos bien y hay que tener una expectativa alta», dijo.

Finalmente, quiso mandar un mensaje a las 15 rebeldes de la selección femenina, quienes ahora han relajado su postura con respecto a Jorge Vilda. «Queremos a jugadoras comprometidas con la selección, de forma incondicional. No nos vale que sólo quieran venir para un Mundial o una Eurocopa», zanjó.