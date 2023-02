La Superliga también seguirá adelante sin los clubes de la Premier

«La Superliga es un proyecto viable económicamente aunque no formen parte de ella los clubes de la Premier League». Así de rotundo se ha mostrado el CEO de la competición, Bernd Reichart, remarcando que les gustaría contar con los equipos británicos para el proyecto, pero que su presencia no es condición sine qua non para poner en marcha el torneo.

«Los clubes ingleses no tienen que salir de la Premier ni nadie quiere dejar atrás a las ligas nacionales, pero es obvio que la necesidad de actuar es más urgente para los equipos del continente que para los británicos. La Superliga es viable sin clubes ingleses. Vamos a proponer un proyecto fiable que no dependa de ninguna liga en concreto», aseguró Reichart durante un reducido encuentro con prensa en Madrid y presencia de OKDIARIO.

El portavoz de la Superliga no dudó en reconocer que «el modelo de la Premier tiene datos para quitarse el sombrero». «En cierta medida hacen eso a lo que aspiramos: los mejores partidos, con los mejores jugadores, semana tras semana y seguido por aficionados de todo el mundo. Nuestra respuesta es que las competiciones europeas no tienen por qué ir tan detrás de la Premier. Si miras el mapa, ves todos los equipos que Europa ofrece y los unes en un proyecto fuerte y sostenible, entiendes que esa es la posibilidad de volver a cerrar la brecha que se ha abierto con la Premier», reflexionó.

Esa brecha a la que Reichart apunta se está abriendo de forma dramática en los últimos tiempos, como demuestra el reciente mercado invernal de fichajes, donde la Premier invirtió más de 800 millones de euros y multiplicó por 26 el gasto realizado por los clubes de la Liga. Además, tres de los cinco clubes más ricos del mundo a día de hoy son ingleses (Manchester City, Liverpool y Manchester United) y las enormes diferencias en ingresos televisivos solo invitan a pensar que la distancia respecto a los clubes continentales aumentará todavía más.

Los 12 impulsores siguen en la empresa

Seis de los doce clubes que formaban parte del proyecto inicial de la Superliga, lanzado hace casi dos años, eran ingleses, pero todos anunciaron su renuncia en los días posteriores a aquel anuncio. Sin embargo, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur siguen formando parte de European Super League Company (ESLC) bajo amenaza de indemnizaciones millonarias si abandonan el proyecto.

Según se conoció tras el último pronunciamiento de la justicia española, se debe cumplir una de dos posibles condiciones para que la Euroliga salga adelanta: el reconocimiento de los organismos oficiales (UEFA, FIFA) o que una sentencia judicial que respalde el proyecto. El primero es imposible, pero el segundo está en el aire a la espera del pronunciamiento en primavera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el TJUE da la razón a la Superliga, los seis clubes ingleses quedarán en un callejón sin salida… y en el que se metieron ellos mismos.