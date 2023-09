Rubiales anuncia su dimisión como presidente de la Federación

Luis Rubiales ha dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El dirigente, que estaba suspendido por la FIFA, decide dar un paso al lado después de la polémica surgida tras el beso a Jenni Hermoso en la final del mundial femenino del pasado 20 de agosto. Después de ser apartado y sustituido por Pedro Rocha al frente de la institución y de la denuncia de la jugadora ante la Fiscalía, ha anunciado su renuncia.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv

— Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023