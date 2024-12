Ronaldo quiere vender el Valladolid para ser presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol

Ronaldo Nazario quiere ser presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. La leyenda quiere regresar por todo lo alto al fútbol brasileño. Para ello, el ex delantero aseguró que venderá el Valladolid, club del que es propietario a día de hoy. O Fenomeno quiere ser uno de los candidatos a suceder al actual presidente, Ednaldo Rodrigues. Esto supondría su regreso al fútbol de su país tras ser propietario de Cruzeiro hace unos años.

Para poder centrarse únicamente en la gestión de la Federación de Brasil, Ronaldo ha deslizado que dejará el club blanquivioleta, por el que ya rechazó varias ofertas de venta el pasado verano. Consideró que no eran lo suficientemente buenas para todas las partes y decidió no vender. Pero esa idea cambia por completo al querer presentarse a la presidencia de la CBF.

«Tengo cientos de motivaciones, pero la más grande es volver al fútbol brasileño con respeto a nivel mundial. Lo que más me pasa en la calle es que la gente me para y me pide que vuelva a jugar, porque la situación de la Selección no es la mejor ahora mismo. Tanto dentro como fuera del campo», afirmó el ex jugador de Real Madrid, Inter, Barcelona y la selección brasileña, entre otros.

Esas fueron las palabras de O Fenomeno en una entrevista concedida al medio ge., donde también expresó su deseo de convertir a la CBF en «la empresa más querida de Brasil». «Escuchar a los ex deportistas será importante en mi plan de gestión, devolviendo protagonismo a las leyendas del fútbol brasileño. Mi objetivo es hacer que la CBF sea la empresa más querida de Brasil», expresó el actual propietario del Real Valladolid, que quiere volver a conectar a la afición con su selección.

Sin fecha para las elecciones

La figura de Ronaldo le daría un impulso muy importante a su candidatura. También sería fundamental para su idea de reconectar al público con la canarinha. Lo cierto es que todavía no hay fecha para las elecciones, pero se prevé que se celebren entre marzo de 2025 y marzo de 2026. El mandato de Ednaldo Rodrigues concluye en marzo de 2026, pero el presidente tiene desde un año antes –marzo de 2025– para elegir la ventana en la que convoca las elecciones.

Una vez convocadas, las 20 clubes de la Serie A y Serie B brasileña, con diferente importancia cada parte en los votos, y las 26 federaciones, elegirán al nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. En ese sentido, Ronaldo comunicó que «este anuncio es precisamente para enviar un mensaje a los presidentes de las federaciones de clubes de que soy candidato a la presidencia de la CBF. Tengo planes increíbles y antes de que alguien se comprometa con su voto, me gustaría tener una conversación personal con cada uno. Voy a viajar por Brasil para sentir esto de cada persona».

Por último, el ex de Madrid y Barça resaltó que también quiere tratar los problemas en el calendario del fútbol brasileño y asegura estar totalmente preparado para asumir el cargo: «Estoy 100% preparado, entusiasmado, motivado y tengo mucha gente que quiere ayudar. La posibilidad de viajar por todo Brasil para hablar con los líderes de las federaciones y los clubes… Creo que tenemos una historia interesante que escribir muy pronto». Para salir victorioso, Ronaldo necesitará el apoyo de cuatro federaciones y cuatro clubes brasileños.