Roberto Soldado: «Cuando te sientas inútil, recuerda que hay gente que piensa volver a votar al PSOE»

Roberto Soldado ha vuelto a mostrar su faceta más crítica con la política española y especialmente con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. El ex futbolista, que nunca ha escondido sus opiniones políticas en las redes sociales, ha compartido un contundente mensaje contra el PSOE en el que cuestiona a aquellos que tienen intención de volver a depositar su confianza en los socialistas en las próximas elecciones.

«Cuando te sientas inútil, recuerda que hay gente que piensa volver a votar al PSOE para que solucione los problemas que ha provocado el propio PSOE». Esta es la frase completa que ha difundido Soldado y con la que vuelve a dejar clara su posición crítica con la formación que lidera Pedro Sánchez. Un mensaje directo y cargado de ironí que pone el foco en la gestión del Ejecutivo y en la responsabilidad que tiene el propio partido y el Gobierno actual en algunos de los problemas que afectan a los españoles.

No es la primera vez que el ex delantero del Real Madrid, Valencia, Getafe, Tottenham o Granada utiliza sus perfiles sociales para pronunciarse sobre cuestiones políticas. A lo largo de los últimos años, Soldado ha protagonizado numerosos episodios de este tipo, con Pedro Sánchez como uno de sus principales objetivos.

Soldado, muy crítico con Pedro Sánchez

Uno de sus zascas más recordados se produjo en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy. Entonces, Soldado cuestionó los acuerdos del PSOE con las formaciones independentistas para sacar adelante la iniciativa. «No entiendo cómo un partido histórico como el PSOE pacta con independentistas para aferrarse al cargo. La unidad de España debería estar por encima de todo», escribió. Además, terminó su mensaje dirigiéndose directamente al presidente: «Objetivo cumplido. Veremos el peaje».

La gestión de la pandemia del coronavirus también provocó numerosos enfrentamientos dialécticos del exfutbolista con miembros del Gobierno. En marzo de 2020, durante una comparecencia de Pedro Sánchez, Soldado publicó: «¡Aburres, Pedrito! Los datos ya los sabemos y lo que están haciendo los ciudadanos, también». Semanas después, cuestionó los mensajes del PSOE contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y compartió una conocida frase atribuida a Mark Twain: «Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados».

Sus críticas no se han limitado al presidente del Gobierno. Soldado también ha protagonizado varios cruces de mensajes relacionados con Pablo Iglesias y otros representantes de Podemos. En abril de 2021, por ejemplo, arremetió contra Pablo Echenique por sus comentarios sobre los disturbios ocurridos en Vallecas durante un acto de Vox. Más recientemente, en julio de 2023, volvió a pronunciarse sobre Pedro Sánchez tras el debate electoral con Alberto Núñez Feijóo. «No puedes tener más cara», escribió entonces. También ironizó sobre la relación política entre Sánchez y Yolanda Díaz después de otro debate electoral.

De esta manera, el nuevo mensaje contra el PSOE se suma a una larga lista de mensajes con los que Roberto Soldado demuestra que no tiene intención de mantenerse al margen de la actualidad política. Una faceta que ha acompañado al ex delantero durante buena parte de los últimos años de su trayectoria pública y que sigue generando reacciones entre sus seguidores y odio en la extrema izquierdo.