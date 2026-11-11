El Barça abrirá un cementerio dentro del Camp Nou y cobrará a los socios que quieran dejar sus restos

El Barcelona presentó en la tarde del martes el nuevo Memorial FC Barcelona, que será un cementerio en el Spotify Camp Nou que estará listo a finales del año 2027. Aquí los socios y aficionados del Barcelona podrán depositar sus cenizas en los 26.000 columbarios que se ubicarán en el estadio a cambio de un módico precio que podría llegar a los 5.990 euros por una concesión de 50 años. Este espacio estará cerca de La Masía y a escasos metros del césped en el gol norte del estadio culé.

El nuevo Camp Nou también tendrá cementerio y fue presentado el martes en el Auditori 1899 en un acto en el que participaron la vicepresidenta institucional del club, Elena Fort, y el ideólogo y fundador del Memorial FC Barcelona, Santi Bach. En este acto tuvo lugar la puesta en escena del nuevo cementerio del conjunto culé, que contará con 26.000 columbarios y 9.000 placas conmemorativas que se distribuirán a lo largo de 1.500 metros cuadrados.

Este nuevo cementerio estará situado en el gol norte del Camp Nou, muy cerca de La Masía y a pocos metros del césped del estadio. Tendrá una puerta propia y los días de partido también se podrá acceder por la puerta 35 del estadio. Lógicamente, el Barcelona sacará un rédito económico de esto y alojarse en el estadio de por vida tendrá un precio, que irá de menos a más en función de los años en los que se tenga la concesión en uno de los bloques de mármol en los que descansarán los aficionados y socios del Barcelona.

Nace el nuevo cementerio del Camp Nou

En el Espai Memorial del Spotify Camp Nou, los socios y aficionados podrán depositar sus cenizas en los 26.000 columbarios que habrá en el estadio, pero sólo a cambio de un módico precio. Por ejemplo, la concesión de 10 años tendrá un coste de 2.490 euros, la de 25 años estará disponible desde 4.990 euros y la de 50 años a partir de 5.990 euros.

La plaza se puede bloquear por 500 euros, que se restarán del precio final, y hay otros gastos complementarios opcionales: 180 euros de urna y gestión, 70 euros al año de mantenimiento y 1.800 euros para acceder al Ara Comunitaria, el espacio compartido del Memorial una vez finalizada la concesión. Además, el club ofrece un servicio de fabricación de urnas personalizadas, de conservación de las cenizas y de exhumación y traslado.

Por otra parte, el precio de las placas será de 490 euros por 10 años, de 890 por 25 años y de 990 euros por 50 años. También se podrán contratar suplementos, como una ubicación premium por 50 euros más y estar al lado de una leyenda del club por un extra de 100 euros. El servicio incluye la inscripción del nombre, un mensaje conmemorativo y una fecha, y puede comprarse como regalo.

La vicepresidenta institucional del club, Elena Fort, también ha querido jugar con el sentimiento de los aficionados y habló durante la presentación del «el sueño de seguir siempre vinculados» y también contó la historia de su abuela, que le pidió ser enterrada en Les Corts para «escuchar los goles del Barça allá donde estuviera».