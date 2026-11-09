El Metropolitano, talismán para el Barcelona en Liga en las últimas cinco temporadas

El Metropolitano se ha convertido en un auténtico fortín para el FC Barcelona en las últimas cinco temporadas. El conjunto culé se ha impuesto de manera consecutiva en cinco visitas al estadio del Atlético de Madrid en Liga. La victoria cosechada en la noche del domingo da esperanzas a los de Hansi Flick de lograr un nuevo campeonato liguero. El Barça salió como líder del Metropolitano, ampliando su distancia con el Atlético de Madrid de dos a cinco puntos y manteniendo a raya al Real Madrid, a un partido de distancia.

Imponerse en el feudo rojiblanco es sinónimo de Liga para los culés. En las cuatro últimas campañas con triunfo en este estadio, el Barcelona ha acabado levantando el título. La única excepción fue la 2023/24, en la que se coronó el Real Madrid con 10 puntos de ventaja. Ahora, la reciente victoria en el Metropolitano supone un empujón para el equipo blaugrana en su objetivo de ganar su tercer trofeo liguero consecutivo e imponerse en cuatro de las últimas cinco Ligas.

El dominio culé en el Metropolitano es exclusivo del campeonato liguero. Prueba de ello fue la pasada temporada, en la que el Atlético de Madrid apeó a los de Hansi Flick tanto en Champions como en Copa del Rey. De hecho, en semifinales del torneo eliminatorio español el Barça salió goleado (4-0) en el partido de ida. Un resultado que estuvo cerca de ser insuficiente, ya que los culés se impusieron por 3-0 en la vuelta y estuvieron cerca de igualar la contienda.

Respecto a la Champions, el Barcelona sí pudo imponerse en el feudo rojiblanco. Lo hizo, eso sí, con un resultado que sirvió al Atlético para sellar su clasificación a las semifinales del torneo continental. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone cosechó un 0-2 en el partido de ida y resistió hasta cerrar la vuelta y la eliminatoria con una derrota por 1-2 suficiente para sus intereses.

Barcelona y Atlético vuelven a cruzarse por los títulos

El Atlético de Madrid se cruzó en el camino del FC Barcelona en tres de los cuatro títulos en disputa durante la temporada pasada. El único en el que no se vieron las caras fue la Supercopa de España, en la que los rojiblancos cayeron en semifinales ante un Real Madrid que perdió la final ante el conjunto culé. La trayectoria del Barça en los otros dos torneos eliminatorios se truncó a manos de un Atlético que apeó a los blaugranas en Copa y Champions. En Liga, los dos enfrentamientos, y el título, cayeron del lado culé.

De hecho, en su visita al Metropolitano en trigésima jornada liguera del último curso, el Barcelona se impuso por el mismo resultado (1-2) que cosechó este domingo. El encuentro se presentaba como clave para el devenir del campeonato, con el Atlético a dos puntos y el Real Madrid al acecho a un partido de distancia. Después de una media hora inicial en la que los rojiblancos se adelantaron con un gol de Giuliano Simeone y pudieron ampliar su renta, Fermín igualó antes del descanso y completó la remontada culé en una segunda mitad de clara superioridad visitante. Con el triunfo Metropolitano, el Barça se marcha más líder al parón y reforzando su idea después de las dudas surgidas con las derrotas ante PSG y Real Madrid.