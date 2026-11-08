Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona al Atlético de Madrid

El Barcelona se va al parón por selecciones como líder de la Liga. La victoria de los de Hansi Flick en el Metropolitano confirma su liderato, sacando ya cinco puntos al Atlético de Madrid al que ha ganado este domingo, y tres al Real Madrid. El cambio en la clasificación de la Liga ha estado en el segundo puesto, que es ya del Real Madrid.

El Barcelona ganó por 1-2 al Atlético de Madrid en un duelo clave por el liderato, que seguirá siendo poder de los culés. Con 33 puntos, el Barça ha ganado todos los partidos que ha jugado en el campeonato excepto el Clásico. Tres puntos por detrás llega el Real Madrid, con 30, mientras que el Atlético se queda con los 28 que ya tenía. A sólo dos de ellos está el Betis, con 26.

Pese a que el Atlético de Madrid se puso por delante con un gol de Giuliano Simeone, el Barcelona remontó en el Metropolitano con dos tantos de Fermín, gran figura del partido. Era un duelo directo y el triunfo de los catalanes anula el ímpetu del Atlético de Madrid, que ve acabada su racha.

La Liga para ahora una semana, por el último parón por selecciones del año, y hasta dentro de dos semanas no volverá la lucha por el liderato en la clasificación. El Barcelona recibirá al Villarreal, el Real Madrid también jugará como local ante el Celta de Vigo y el Atlético jugará a domicilio, aunque cerca de casa, en Getafe.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 33 puntos Real Madrid – 30 Atlético de Madrid – 28 Betis – 26 Real Sociedad – 22 Sevilla – 18 Athletic Club – 16 Villarreal – 15 Deportivo – 15 Racing de Santander – 14 Celta de Vigo – 13 Alavés – 13 Espanyol – 12 Rayo Vallecano – 12 Getafe – 12 Osasuna – 12 Levante – 11 Elche – 10 Valencia – 9 Málaga – 5

Resultados de la 12ª jornada de Liga